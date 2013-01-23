Мексика просит Украину поддержать своего кандидата на пост гендиректора ВТО

Мексика обратилась к Украине с просьбой поддержать кандидатуру доктора Гермина Бланко Мендозе на должность Генерального директора Всемирной торговой организации, выборы которого пройдут в мае 2013 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, просьба была высказана Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексиканских Соединенных Штатов в Украине Беренисе Рендон Талавера в ходе встречи с министром экономического развития и торговли Игорем Прасоловым 22 января.

«Мексиканская сторона обратилась с просьбой оказать поддержку кандидатуре Доктора Гермина Бланко Мендозе на должность Генерального директора Всемирной торговой организации на период 2013-2017 годов, выборы которого состоятся в мае 2013 года в Женеве», - говорится в сообщении.

Напомним, что на пост гендиректора ВТО претендуют 9 кандидатов, представляющих: Гану, Коста-Рику, Индонезию, Новую Зеландию, Кению, Иорданию, Мексику, Республику Корея и Бразилию.

Представитель Франции Паскаль Лами занимает пост гендиректора ВТО с 2005 года. Его второй срок пребывания на этом посту завершается в августе 2013 г..

Генеральный совет ВТО должен избрать нового гендиректора организации не позднее 31 мая.

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