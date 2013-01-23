Грищенко едет во Львов

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко 24 января будет находиться с рабочей поездкой во Львовской области, где посетит стадион «Арена-Львов» и проведет совещание по вопросам его функционирования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра.

К.Грищенко также ознакомится с работой центральной диспетчерской Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме того, вице-премьер-министр встретится со студентами Национального университета «Львовская политехника», посетит в г. Червоноград родильное отделение центральной городской больницы после завершения реконструкции и примет участие в совещании по вопросам культурно-гуманитарного развития области.

Во Львове вице-премьер-министр примет участие в презентации проекта «Подземный город».