Грищенко едет во Львов
Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко 24 января будет находиться с рабочей поездкой во Львовской области, где посетит стадион «Арена-Львов» и проведет совещание по вопросам его функционирования.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра.
К.Грищенко также ознакомится с работой центральной диспетчерской Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Кроме того, вице-премьер-министр встретится со студентами Национального университета «Львовская политехника», посетит в г. Червоноград родильное отделение центральной городской больницы после завершения реконструкции и примет участие в совещании по вопросам культурно-гуманитарного развития области.
Во Львове вице-премьер-министр примет участие в презентации проекта «Подземный город».