Украина на саммите с ЕС готова проинформировать о своем прогрессе - Рыбак

Председатель Верховной рады Украины Владимир Рыбак заявляет, Украина на саммите с Европейским Союзом 25 февраля готова проинформировать о своих достижениях по ключевым проблемным вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.Рыбак заявил сегодня на встрече с руководителем Представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским.

"Руководитель парламента выразил уверенность, что украинская сторона будет готова представить соответствующий прогресс во время ключевых мероприятий по линии Украина-ЕС, в частности, саммита Украина-ЕС, который состоится 25 февраля в Брюсселе, Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС, который пройдет 24-25 июня 2013 года в Люксембурге, а также Саммита "Восточного партнерства", который запланирован на 28-29 ноября в Вильнюсе", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам В.Рыбака, украинская сторона прилагает последовательные усилия "с целью обеспечения дальнейшего прогресса в процессе реформ, в том числе в сферах, к которым приковано наибольшее внимание ЕС". В этом контексте, отметил он, Верховная Рада сосредоточит свои усилия на одобрении соответствующего законодательства.

Председатель ВР подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем подписании Соглашения об ассоциации и вступления его в силу. "Особое внимание в этом контексте заслуживает углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, создание которой предусмотрено соглашением. Заключение Соглашения об ассоциации будет самым лучшим стимулом для Украины с точки зрения дальнейшего проведения всеобъемлющих реформ, усиления демократического развития и верховенства права", - считает он.

В.Рыбак уверен, что 16-й саммит Украина-ЕС станет важным этапом на пути к подписанию Соглашения об ассоциации, а также к переходу ко второй имплементационной фазе Плана действий по визовой либерализацию.

В свою очередь Я.Томбинский также выразил надежду, что до саммита Украина-ЕС будут приняты все необходимые решение. В контексте законодательного обеспечения этих решений он отметил, что важнейшим является "надлежащее внедрение законов, их стабильность и прозрачность".

"Парламент - это хребет демократии, место, где выражаются разные взгляды, однако принимаются законодательные акты, отвечающие интересам большинства народа и страны", - цитирует пресс-служба ВР слова Я.Томбинского.