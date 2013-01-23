Анонс на 24 января

* Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

* Состоится Всемирное кафе на тему: «Социальное измерение модернизации в сфере труда: рынок труда. Профсоюзы должны действовать!», организованное Федерацией профсоюзов Украины совместно с Фондом им. Фридриха Эберта. Мероприятие проводится в связи с тем, что с 1 января 2013 года вступил в силу Закон Украины «О занятости населения», которым предусмотрена реализация новых подходов к управлению рынком труда. Участники Всемирного кафе: представители Федерации профсоюзов Украины, Конфедерации Вольных профсоюзов Украины, Федерация профессиональных союзов транспортников Украины, эксперты и ученые из КНЭУ им.В.Гетьмана, Института демографии и социальных исследований им.М.Птухи НАНУ.

* Возле Хозяйственного суда г. Киеве состоится акция протеста против застройки на Киото, 5-9 "Сооружение небоскреба на Киото - мина замедленного действия!". В этот день дело будет рассматриваться в суде (ул. Б.Хмельницкого, 44-в).

* Круглый стол на тему: «Экономика Украины-2013: прогноз». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Анализ и прогноз развития основных экспортно-ориентированных отраслей украинской экономики. Анализ мировой экономической ситуации. В каком объеме Украине необходимы внешние заимствования в 2013 году? Сколько будет стоить доллар? Сможет ли Нацбанк обеспечить стабильность национальной валюты? ЕС, Россия, Китай, США… кто даст взаймы Украине?. Участники: Наталья Агафонова, народный депутат Украины, партия «УДАР»; Андрей Пышный, народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»; Эрик Найман, управляющий партнер ИК «Капитал Таймс»; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Игорь Уманский, экс-и.о.министра финансов Украины; народный депутат Украины, Партия регионов. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Состоится совместная пресс-конференция Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) и Независимой Ассоциации Банков Украины (НАБУ), посвященная презентации проекта Исследование прозрачности банков Украины. Участники: Станислав Дубко, генеральный директор UCRA; Алексей Куценко, член Комитета НАБУ по вопросам денежно-кредитной политики и валютного регулирования; Виктор Стеценко, заместитель руководителя Программы USAID "Развитие финансового сектора".

* Пресс-конференция на тему: «Перспективы развития рынка недвижимости Украины: во что инвестировать и чего ожидать?». Представители компании UTG (Украинская торговая гильдия) расскажут об особенностях рынка торговой, офисной и жилой недвижимости 2012 года и главных трендах, которые будут развиваться в 2013 году. Участники: Виталий Бойко, управляющий партнер компании UTG, Виктор Оборский, руководитель департамента стратегического консалтинга UTG.

* Пресс-конференция на тему: «Новые правила оформления жилья - «катализатор» квартирных афер». Участники: президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов, председатель общественной организации "Киевляне, объединяемся!» Александр Дядюк, партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Максим Копейчиков.

* Выставка-ярмарка "Мир Меха". На выставке будут представлены все модели текущего года, будет предложен большой выбор меховых, кожаных изделий, а также аксессуары из кожи и меха. Женский ассортимент: шубы, полушубки, меховые жилеты, головные уборы, др. из норки, шиншиллы, каракуля, енота, мутона, кролика. Мужской ассортимент: куртки, дубленки, головные уборы, аксессуары из кожи и меха. А также, перчатки, сумки, ремни и многое другое. Производители: Украина, Россия, Польша, Греция, Китай и др.

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