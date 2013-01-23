В Севастополе задержали третьего за неделю водителя маршрутки, находившегося за рулем под кайфом

Севастополь. В Севастополе задержали третьего за неделю водителя маршрутного автобуса, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили кореспонденту УНИАН в Управлении ГАИ в городе Севастополе, поздно вечером 22 января инспектора ГАИ на объездной дороге (Камышовое шоссе) за нарушение Правил дорожного движения остановили автобус "Мерседес-Спринтер". В ходе общения, инспекторы УГАИ заметили повышенную нервозность водителя после чего выявили и признаки наркотического опьянения.

Водителю автобуса было предложено пройти экспертизу в медучреждении. Результат медицинской экспертизы установил у 26-летнего водителя наркотическое опьянение марихуаной. При экспертизе координации движения наблюдались явные признаки ее нарушения - водитель не смог коснуться пальцем кончика носа.

В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

В УГАИ добавили, что две недели тому назад этот водитель был виновником ДТП, а в настоящий момент управлял маршрутным транспортным средством, имея временное удостоверение водителя.

Как подчеркнули в УГАИ УМВД Украины в городе Севастополе, только за последнюю неделю севастопольская Госавтоинспекция составила три административных протокола в отношении водителей находящихся в наркотическом опьянении и управляющими маршрутными транспортными средствами

Как сообщал УНИАН,18 января в Севастополе сотрудники ГАИ задержали водителя маршрутного автобуса, управляющего общественным транспортом в состоянии наркотического опьянения. Причем, автобус «БАЗ» («Богдан») на момент задержания осуществлял перевозку пассажиров по маршруту (маршрут №109). При проведении экспертизы было установлено, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения под воздействием морфина и метамфетамина - в ходе внешнего осмотра врач выявил следы инъекций на руке. В отношении водителя сотрудниками УГАИ был составлен протокол об административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

А 20 января инспекторы ГАИ на маршруте остановили еще один автобус "Мерседес-Спринтер" (на другом маршруте, автобус принадлежит другому перевозчику), водитель которого, как позже было установлено, также находился в состоянии наркотического опьянения марихуаной. В отношении задержанного также приняты меры административного воздействия.