ТОП-10 (23 января)

Кабмин одобрил проект соглашения о разделе продукции с Shell

ГИУ намерено снизить ставку рефинансирования по ипотечным кредитам

Азаров обещает повышать тарифы только для богатых

Колобову поручили осуществлять госзаимствования в этом году

В Украине весь конфискат будут реализовывать на электронных торгах в режиме он-лайн

Расходы Украины на обслуживание внешнего долга в 2013 г. увеличатся до 5,4 млрд долл. - S&P

Переговоры Украины с МВФ могут затянуться на несколько месяцев – S&P

МВФ назвал точную сумму погашения платежей Украиной в 2013 году - 5,63 млрд долл.

Секретари местных советов будут просить Кабмин внести изменения в госбюджет

Объем налога на доходы физлиц в 2012 году вырос на 13% – до 68 млрд грн

***

Кабмин одобрил проект соглашения о разделе продукции с Shell

Кабинет министров одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

Об этом сообщается в распоряжении Кабинета министров №23 от 23 января 2013 года, опубликованном на правительственном портале.

«Одобрить проект Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзовская, между государством Украина и компанией "Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В." и обществом с ограниченной ответственностью "Надра Юзовская"», - сказано в распоряжении.

Согласно документу, Кабмин уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Э. Ставицкого подписать указанное соглашение, разрешив вносить в случае необходимости в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Как ранее сообщал УНИАН, Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что соглашение с Royal Dutch Shell о совместном разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади будет подписано 24 января.

10 января на встрече с послом США в Украине Джоном Теффтом министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий выразил увереннность, что соглашение о разделе продукции с компаниями Shell и Chevron на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях будут подписаны в феврале текущего года.

В конце ноября 2012 года правительство Украины увеличило срок заключения соглашений о разделе продукции (СРП) с компаниями Chevron и Shell на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях на 30 дней - до 190 дней (со 160 дней).

Ранее Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа. Победитель конкурса и хозобщество в течение 120 календарных дней после объявления итогов конкурса заключают общий операционный договор согласно принятой международной практике или другой договор, который закрепляет их взаимные права и обязанности по соглашению.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн. куб. метров газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн. куб. метров газа.

***

ГИУ намерено снизить ставку рефинансирования по ипотечным кредитам

Государственное ипотечное учреждение намерено снизить ставку рефинансирования банков по ипотечным кредитам с 18% до 15,3-15,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук.

«Мы планируем понижение ставки рефинансирования до 15,3-15,4%, более точно рассчитаем после монетизации в феврале месяце», - сказал В.Рыбачук.

По его словам, в 1-м квартале 2013 года запланировано введение в эксплуатацию 7 многоэтажных жилых домов.

Также он сообщил, что по состоянию на 1 января было выдано 5 339 кредитов на сумму 904,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение ранее повысило ставку рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами ГИУ, с 11% до 18% годовых в гривне.

Ставка рефинансирования 11% действовала с 20 ноября 2010 года по 23 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

***

Азаров обещает повышать тарифы только для богатых

Тарифы на газ в Украине могут быть повышены лишь для богатых слоев населения, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в среду, 23 января, на заседании Кабинета министров

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Наши люди будут платить только посильный, соответствующий их доходам, обоснованный тариф. Другое дело, что правительство предлагает часть нагрузки бюджетной компенсации разницы в тарифах возложить на богатых».

Н.Азаров подчеркнул, что планируется введение дифференцированной системы тарифов. «Мы будем усовершенствовать систему дифференцированных тарифов для тех, кто безболезненно может платить рыночную стоимость поставок и других коммунальных услуг. Социально справедливая система, опровергать которую просто нонсенс», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает поэтапное повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, а также водоотвод с приведением их к экономически обоснованному уровню до 1 января 2015 года.

По данным регулятора, на 14 января 2013 г., в среднем по Украине тарифы на тепловую энергию для населения покрывают 70% себестоимости производства, на воду - 60%.

18 января во время встречи с представителями иностранных СМИ премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина готова пойти на дифференцированное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения для достижения компромисса с МВФ о возобновлении программ финансирования.

"Мы сказали, что мы готовы, для тех, кто имеет европейскую зарплату и доходы, мы готовы для них, для этой категории населения, установить тарифы такие, которые соответствуют себестоимости этих товаров", - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что получение кредита МВФ не является критически важным для Украины, поэтому Киев продолжает переговоры, рассчитывая добиться приемлемых условий сотрудничества. Н.Азаров отметил, что уровень доходов большей части населения страны остается по-прежнему низким, поэтому люди не смогут платить полную стоимость.

«Что касается повышения тарифов на газ для населения - всего, в том объеме, о котором они (МВФ) говорили с нами, то на это мы пойти не можем", - добавил премьер.

Напомним, что миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 29 января по 12 февраля для начала переговоров по новому кредитному соглашению. Срок предыдущей кредитной программы фонда для Украины, начатой в 2010 году, истек в декабре 2012 года. В рамках этой программы объемом 15,16 млрд долларов Киеву было выделено два транша на общую сумму около 3,4 млрд долл.

***

Колобову поручили осуществлять госзаимствования в этом году

Кабинет министров Украины поручил министру финансов Юрию Колобову осуществлять государственные внешние заимствования в 2013 году в рамках, установленных Государственным бюджетом. Об этом сказано в распоряжении КМУ №21, опубликованном на официальном сайте Кабмина.

В распоряжении также сказано, что министр финансов наделен правом составлять договоры на осуществление внешних госзаимствований

Как сообщал УНИАН, объем государственных заимствований в госбюджете 2013 года заложен в сумме 129,403 млрд грн, в том числе объем внешних заимствований - 36,540 млрд грн. При этом премьер-министр Николай Азаров 18 января на встрече с представителями иностранных СМИ не исключил выхода Украины на внешние рынки заимствований уже в январе-феврале 2013 года. По мнению главы правительства, это благоприятное время для выхода на внешние рынки, поскольку Украина как заемщик имеет сильные позиции: экономика демонстрирует позитивную динамику, дефицит бюджета выдерживается, соотношение долга к ВВП абсолютно безопасное и Украина своевременно платит по своим обязательствам.

Напомним, что в декабре 2012 года опрошенные агентством эксперты утверждали, что внешние заимствования, а также возможная программа кредитования экономики по линии МВФ являются основными и, вероятно, единственными источниками погашения дефицита бюджета в Украине в условиях мирового финансового кризиса и слабого развития внутреннего рынка.

***

В Украине весь конфискат будут реализовывать на электронных торгах в режиме он-лайн

С 2014 года конфисковано имущество в Украине планируется реализовывать исключительно на электронных торгах в режиме он-лайн.

Об этом сообщил министр юстиции Александр Лавринович в интервью газете «Комсомольская правда в Украине», проинформировали УНИАН в пресс-службе Минюста.

Министр отметил, что на сегодняшний день конфискованное имущество реализуют организации, которые выиграли тендер в исполнительной службе. Предварительно они обязаны сделать сообщение о проведении аукционов. О торгах можно также узнать в исполнительной службе того населенного пункта, который интересует потенциального покупателя. Малоценные вещи сдаются в комиссионную торговлю.

Однако уже со следующего года, подчеркнул А.Лавринович, практически весь конфискат планируется реализовывать исключительно на электронных торгах.

***

Расходы Украины на обслуживание внешнего долга в 2013 г. увеличатся до 5,4 млрд долл. - S&P

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует увеличение расходов украинского правительства на обслуживание и погашение внешнего долга в 2013 году.

«Мы ожидаем, что расходы правительства на обслуживание и погашение внешнего долга (включая обязательства перед МВФ) увеличатся с 4,6 млрд долл. в 2012 г. до 5,4 млрд долл. в 2013 г.», - говорится в аналитической статье S&P, переданной агентству УНИАН.

В статье отмечается, что потребности правительства Украины и Национального банка Украины (НБУ) в финансировании в 2012 г. увеличились до исторического максимума и, вероятно, останутся высокими в среднесрочной перспективе. Основными составляющими потребностей в финансировании остаются дефицит бюджета правительства и расходы на обслуживание внутреннего государственного долга (обязательств в национальной валюте). Кроме того, резкий рост расходов правительства и НБУ на обслуживание долга в иностранной валюте перед Международным валютным фондом (МВФ) привел к резкому росту потребностей во внешнем финансировании в 2012 г.

«Мы ожидаем, что расходы на выплату долга МВФ обусловят исторически максимальный уровень потребностей во внешнем финансировании в 2013-2017 гг.», - считают в S&P.

Так в Standard & Poor’s напомнили, что в июне 2013 г. наступает срок погашения еврооблигаций объемом 1 млрд долл. Однако основным направлением расходов, по мнению S&P, будут выплаты в счет погашения основной суммы долга в размере 2,7 млрд долл. по кредитам МВФ, сроки погашения которых наступают в течение года.

Кроме того, сообщается, что правительство Украины также гарантировало долги НБУ перед МВФ, что оказывает дополнительное давление на обслуживание государственным сектором внешнего долга.

«В общей сложности расходы правительства и НБУ на обслуживание и погашение долга перед МВФ, как ожидается, увеличатся с 0,3 млрд долл. в 2011 г. и 3,9 млрд долл. в 2012 г. до 6,4 млрд долл. в 2013 г. Мы предполагаем, что в 2014-2017 гг. расходы государственного сектора на обслуживание и погашение внешнего долга перед МВФ останутся высокими в среднем на уровне 4,7 млрд долл., и, таким образом, мы не ожидаем существенного сокращения потребностей правительства в обеспечении валютного финансирования в среднесрочной перспективе для предотвращения дефолта», - говорят в S&P.

При этом в агентстве обращают внимание, что в дополнение к обязательствам в иностранной валюте правительство Украины имеет значительные потребности в рефинансировании долговых обязательств в национальной валюте, объем которых составит, по оценкам S&P, 6,5 млрд долл. в 2013 г., что немного ниже, чем в 2012 г. (6,6 млрд долл.).

«В настоящее время в украинских банках размещено 37% государственных ценных бумаг в национальной валюте. Мы ожидаем, что в 2013 г. спрос на выпуск государственных долговых обязательств в национальной валюте будут по-прежнему удовлетворять украинские банки», - указывается в статье S&P.

Вместе с тем, в рейтинговом агентстве подчеркивают, что стоимость размещения ценных бумаг в банках высока: средневзвешенная доходность по казначейским обязательствам в национальной валюте составляла 13,8% в ноябре 2012 г., по казначейским обязательствам в иностранной валюте - 8,5% в декабре 2012 г.

Standard & Poor’s подчеркивает, что, учитывая размер расходов по обслуживанию долговых обязательств, правительство Украины имеет небольшой объем ликвидных активов. «По данным НБУ, депозиты правительства в центральном банке составляли около 1,7 млрд долл., а также 1 млрд долл. в коммерческих банках по данным на ноябрь 2012 г., однако мы отмечаем, что правительство является нетто-должником как НБУ, так и коммерческих банков (объем его задолженности составляет 12,0 млрд долл. и 9,7 млрд долл. соответственно)», - сообщает рейтинговое агентство.

По оценкам S&P, потребности правительства в финансировании составят около 19 млрд долл. в 2013 г., не включая выпуск дополнительных долговых обязательств или обязательств государственных компаний (1,4 млрд долл. в 2013 г., по оценке Министерства финансов Украины). «Мы полагаем, что показатели ликвидности правительства Украины останутся невысокими и могут оказаться под давлением, если в ближайшие месяцы у него не будет возможности доступа к рынкам капитала или если оно не сможет обеспечить приток иностранной валюты путем двусторонних соглашений или с помощью кредитов международных организаций», - говорят в Standard & Poor’s.

***

Переговоры Украины с МВФ могут затянуться на несколько месяцев – S&P

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой стабилизационной программе и новом кредитном соглашении могут затянуться на несколько месяцев. Об этом говорится в аналитической статье S&P, переданной агентству УНИАН.

«Срок действия предыдущей программы истек 27 декабря 2012 г., причем ее реализация была приостановлена в марте 2011 г. вследствие несоблюдения Украиной условий программы. С нашей точки зрения, ключевые структурные показатели, приведшие к приостановке программы 2010 г., по всей вероятности, останутся важнейшими проблемами, которые будут рассматриваться на предстоящих переговорах МВФ с правительством страны. В результате дискуссии с МВФ могут затянуться на несколько месяцев, а заключенные соглашения будет непросто реализовать», - говорится в статье.

В ней же указывается, что ключевыми аспектами переговоров станут повышение внутренних тарифов на газ, консолидация бюджета и более гибкий режим валютного курса.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ посетит Украину в период с 29 января по 12 февраля. Основной темой переговоров станет новая программа сотрудничества с Фондом.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Напомним также, что в середине декабря 2012 года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.

***

МВФ назвал точную сумму погашения платежей Украиной в 2013 году - 5,63 млрд долл.

Общая сумма погашения платежей, которые должно осуществить правительство Украины в 2013 году, составляет 3,66 млрд специальных прав заимствования (примерно 5,63 млрд долларов США).

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на главу представительства Макса Альера.

«Общая сумма погашений платежей, которые должно осуществить правительство Украины в 2013 году, составляет 3,66 млрд СПЗ (приблизительно 5,63 млрд долларов США), из которых в рамках погашения обязательств по программе кредитования, подписанной в ноябре 2008 года, - 2,44 млрд СПЗ (примерно 3,75 млрд долларов США)», - сказано в сообщении Фонда.

Как сообщал УНИАН, 29 января – 12 февраля миссия МВФ прибудет в Украину для обсуждения новой программы сотрудничества. При этом Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s спрогнозировало, что переговоры Украины с МВФ могут затянуться на несколько месяцев из-за невыполнения Украиной условий предыдущей программы 2010-2012 годов. При этом расходы правительства на обслуживание и погашение внешнего долга (включая обязательства перед МВФ), по расчетам S&P увеличатся с 4,6 млрд долл. в 2012 году до 5,4 млрд долл. в 2013 году.

***

Секретари местных советов будут просить Кабмин внести изменения в госбюджет

Союз секретарей местных советов будет просить правительство внести изменения в государственный бюджет на 2013 год в части показателей местных бюджетов, поскольку утвержденные показатели не обеспечивают развитие местных общин и выполнения возложенных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, решение направить соответствующее обращение премьер-министру Украины Николаю Азарову было принято на заседании Союза секретарей местных советов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

Участники заседания отметили, что по сравнению с 2012 годом на 45% возросли изъятия из местных бюджетов в госбюджет Украины. Вместе с тем в госбюджете-2013 значительно завышены показатели доходов местных бюджетов, что делает нереальным выполнение большинства из них, уменьшены средства на социально-экономическое развитие территорий, отсутствует надлежащее финансирование в сфере ЖКХ, многочисленных государственных целевых программ. Представители местных советов назвали местные бюджеты всех регионов на 2013 год “бюджетами выживания”.

В тексте обращения, в частности, отмечается, что финансирование делегированных полномочий органов местного самоуправления предусмотрено госбюджетом на 2013 год только на 79%. Наиболее катастрофическим является уровень финансирования в областях: “Государственное управление” – 41% и “Физическая культура и спорт” – 47% от потребности. Насущный дефицит финансовых ресурсов на выполнение делегированных полномочий составляет почти 30 млрд грн.

Таким образом, как констатируют секретари, на последний квартал 2013 года работники бюджетной сферы населенных пунктов не обеспечены зарплатой, отсутствуют средства на оплату коммунальных услуг и за энергоносители.

“Указанное может дискредитировать предложенные Президентом Украины реформы, поскольку их ключевые положения относительно “Государственной опеки над семьями”, “Заботы о детях”, “Получения образования”, “Улучшения медицинского обслуживания” и т.п. в значительной мере реализуются в системе местного самоуправления и при наличии должного ресурсного обеспечения”, - отмечают участники сегодняшнего собрания в обращении, которое будет направлено премьер-министру.

В связи с изложенным они будут предлагать внести изменения в закон Украины о госбюджете на 2013 год по результатам первого квартала этого года. А именно - Союз секретарей местных советов считает необходимым обеспечить в полной мере местные бюджеты средствами для осуществления расходов на выполнение делегированных полномочий; пересмотр в сторону уменьшения на 30% объемов исключения финансовых ресурсов из местных бюджетов в госбюджет. Также будет предлагаться увеличить на 1 млрд грн объем субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию за льготную перевозку отдельных категорий граждан; обеспечить полное финансирование из госбюджета целевых программ, в первую очередь касающихся развития малых городов и погашения кредиторской задолженности органов местного самоуправления по расходам, которые финансируются за счет госпрограмм. Кроме того, секретари будут просить правительство обеспечить погашение кредиторской задолженности местных бюджетов, которая образовалась на конец 2012 года в результате блокирования Государственной казначейской службой Украины платежей органов местного самоуправления.

***

Объем налога на доходы физлиц в 2012 году вырос на 13% – до 68 млрд грн

Объем налога на доходы физических лиц в 2012 году составил 68 млрд грн, что на 8 млрд грн (на 13%) больше показателя 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины.

При этом, согласно сообщению, объем ликвидированной задолженности по зарплате составил 1,3 млрд грн, а объем дополнительных поступлений налога на доходы физлиц составил 257 млн грн.

Как сказано в сообщении, таких результатов удалось достичь за счет прямых контактов с руководителями предприятий-должников во время заседаний специальных комиссий при участии представителей местной власти и налоговиков. Кроме того, после собеседований с налоговиками, представители 81 тыс. субъектов хозяйствования увеличили зарплату своим сотрудникам, ранее официально получавшим суммы меньше установленного минимума. «Эффект от такого повышения ощутили не только наемные работники, но и бюджет, в который дополнительно перечислено 164,8 млн грн», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате в Украине на 1 декабря 2012 года выросла по сравнению с показателем на 1 ноября 2012 года на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. 51% долга сформировали экономически активные предприятия, 43,5% долга – предприятия-банкроты и 5,5% – экономически неактивные предприятия. Наибольший размер долга зафиксирован в промышленности – 528 млн грн, наименьший – в сфере культуры и спорта – 2,2 млн грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой (158,758 млн грн) и Харьковской (124,972 млн грн) областях, наименьший – в Черновицкой (45 тыс. грн) и Ривненской (1,580 млн грн) областях.

При этом в ноябре заработная плата, начисленная в среднем одному штатному работнику в Украине, по сравнению с октябрем сократилась на 0,4% и составила 3098 грн. В региональном разрезе наибольшая зарплата зафиксирована в Киеве – 4688 грн, наименьшая - в Тернопольской области – 2284 грн.

Напомним также, что с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц. Объем налога на доходы физических лиц, который предполагается собрать в рамках выполнения государственного бюджета на 2013 год, составляет 78 млрд грн.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН