ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Что думают руководители ведущих компаний об эскалации кризиса - исследование», в котором пишет: опрос 1330 топ-менеджеров компаний из 68 стран, проведенный PwC в последнем квартале 2012-го, выявил соотношение экономического оптимизма и пессимизма…

http://delo.ua/businessman/chto-dumajut-rukovoditeli-veduschih-kompanij-ob-eskalacii-krizisa-195441/

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Также «Дело» публикует материал «Главе НБУ и его замам предлагают урезать зарплаты», в котором пишет: в парламент поступил законопроект, которым Нацбанк могут лишить права самостоятельно определять методику определения зарплаты главы ведомства и его заместителей…

http://delo.ua/finance/glave-nbu-i-ego-zamam-predlagajut-urezat-zarplaty-195389/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Высотное задание» пишет: Николай Азаров прогнозирует, что рост ВВП в нынешнем году составит 3-4%. Такой показатель будет достигнут при условии реализации государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. В правительстве подсчитали, что на финансирование программы потребуется 180 млрд грн. Эксперты не согласны с премьером и утверждают, что с учетом ситуации на мировых рынках рост экономики даже в 2,5% "выглядит более чем оптимистично"…

http://kommersant.ua/doc/2111068

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Кредита не найдется» пишет: агентство Standard & Poor`s отмечает, что уже через несколько месяцев украинской власти может стать сложнее привлекать кредиты, чем сейчас. Произойдет это в том случае, если переговоры с Международным валютным фондом будут в очередной раз безрезультатными. Эксперты считают, что таким заявлением агентство подталкивает власть к более быстрым переговорам с МВФ, грозя очередным снижением рейтинга…

http://kommersant.ua/doc/2111433

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Издание «Сегодня» в публикации «Кузьмин рассказал, что будет с долгом ЕЭСУ» пишет: по его словам, альтернативы нет – долг придется выплачивать. «Будем выплачивать, уже начали. Теоретически возможно через суд возложить долг на саму Тимошенко, но для этого надо найти ее имущество. Она ведь декларирует только квартиру в Днепропетровске, которая давно арестована следствием еще по «газовому делу»… Понесет ли Тимошенко за эти долги наказание, решать будет суд. Вы ведь знаете, что материалы дела о долгах ЕЭСУ и по убийству Щербаня объединены, так вместе и пойдут в суд», - сказал первый замгенпрокурора…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kuzmin-rasskazal-chto-budet-s-dolgom-EESU.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине прогнозируют -25 в феврале и +40 в июле» пишет: зима не уйдет до середины марта, а лето начнется уже в мае и обещает быть неимоверно жарким…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-prognoziruyut-25-v-fevrale-i-40-v-iyule.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «ЕС ищет пути к каспийскому газу. Для Украины настало время определиться» пишет: ЕС, диверсифицируя газовые поставки в противовес трубопроводной экспансии «Газпрома», активизирует проект доступа к каспийскому «голубому топливу». Украина пока проводит слишком осторожную и даже пассивную политику, которая может привести к утрате возможностей получить азербайджанский газ. Киеву пора определиться...

http://economics.unian.net/rus/detail/154584

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Россия выдвинула ультиматум Казахстану на 500 млн долл.» пишет: РФ угрожает разорвать все российско-казахстанские космические проекты в ответ на ограничение запусков ракет с Байконура...

http://izvestia.ru/news/543574

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Издание «Ведомости» в публикации «Еврокомиссия требует от Швейцарии отмены кантональных налоговых льгот» пишет: на этом фоне корпоративная Россия может понести невосполнимую утрату…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8334901/ostorozhno_kantony_zakryvayutsya

(УНИАН)