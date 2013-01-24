КГГА обязала председателей райгосадминистраций открыть страницы в Facebook

Председателей районных государственных администраций Киева столичная госадминистрация обязала открыть страницы в Facebook для приема жалоб и предложений киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

“Сейчас мы вышли с предложением, что каждый председатель райгосадминистрации должен открыть свою страницу в Facebook для того, чтобы граждане Киева могли напрямую к нему обращаться. Поскольку есть много сетований, что люди не могут непосредственно связаться с главой администрации, ответственными службами”, - сказал В.Мазурчак.

Он отметил, что в Facebook уже представлены большинство подчиненных ему городских служб, куда так же киевляне могут сообщать о проблемах с уборкой и т. п.

По информации В.Мазурчака, в течение первых суток после усложнения погодных условий в городе (дождь и мороз) внимание городских коммунальщиков было сосредоточено на ликвидации последствий ненастья на главных и наибольших автодорогах, на подъездах - подходах к социальным учреждениям: школам, больницам, детсадам и пр. После этого проводилась работа в межквартальных и междомовых проездах.

“За вторые сутки 80% уже справились в районах с гололедицей в междомовых и межквартальных проездах. В настоящее время работают наши 102 инспектора каждое утро с фиксацией тех мест, где есть проблемы. Мы обращаемся ко всем: если кто-то имеет жалобы по конкретным местам, сообщайте - мы будем собирать, контролировать и заставлять, чтобы там был наведен порядок”, - подчеркнул представитель КГГА.

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