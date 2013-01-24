Украина в случае вступления в ТС будет действовать как Великобритания в ЕС – эксперт

Москва. Украина в случае вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана займет позицию, аналогичную позиции Великобритании в Евросоюзе.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

«Россия сейчас активно строит Таможенный союз, который в 2015 году должен стать Евразийским - аналогом ЕС на постсоветском пространстве. Немалые усилия прилагаются к тому, чтобы убедить Киев присоединиться к этому начинанию. Но нетрудно предположить, что в случае вступления Украина внутри объединения будет по всем вопросам иметь особое мнение, яростно торговаться и выбивать из партнеров уступки, блокируя всю работу. То есть выполнять функцию, которую в ЕС практически всегда выполняла Великобритания», - считает Ф.Лукьянов.

Он убежден, что из извилистой историй отношений Великобритании и Евросоюза можно вынести «любопытный урок» для стран Таможенного союза.

При этом Ф.Лукьянов отметил, что некоторые неполиткорректные комментаторы вообще полагают, что проблемы европейской интеграции начали накапливаться именно тогда, когда в 1970-е годы к ЕС присоединился Лондон, против чего, например, до конца жизни резко выступал французский политик Шарль де Голль.