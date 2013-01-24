Анонс на 25 января

* Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак посетит с рабочей поездкой Донецкую область. В ходе поездки В.Рыбак посетит ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод», ознакомится с его работой и пообщается с коллективом предприятия. В г. Макеевка Председатель ВРУ встретится с членами Ученого совета Донбасской национальной академии строительства и архитектуры и активистами студенческого самоуправления; в г.Донецке В.Рыбак посетит пансионат «Ветеран», встретится с представителями органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти и даст пресс-конференцию для СМИ.

* Состоится заседание Пресс-клуба Киевводоканала на тему: "Энергосберегающие технологии". Гостям расскажут сколько энергии использует Общество для круглосуточного обеспечения столицы водоснабжением и водоотводом, и какие из объектов предприятия самые энергоемкие, также гостей знакомят с реализованными в Киевводоканале проектами по энергосбережению, расскажут об экономическом эффекте и повышении надежности водоснабжения и водоотведения после их внедрения. Докладчик - главный энергетик ОАО "АК "Киевводоканал" Николай Надточий.

* Министр социальной политики Украины Наталия Королевская примет участие в Народной коллегии «Власть - под народный контроль».

* Пресс-конференция на тему: «Реорганизация и реформирование рынка такси в Украине». Будет обсуждаться вопрос введения нового Закона Украины «Об автомобильном транспорте». Участники: зам.председателя Госинспекции Украины по безопасности на наземном транспорте Геннадий Рак; начальник Управления госконтроля и надзора за безопасностью на наземном транспорте Богдан Свищовский, председатель Профессионального союза таксистов Украины Василий Попик.

* Пресс-конференция на тему: «Миссия МВФ и новые кредитные обязательства: что ожидает украинцев?». Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; Валентин Землянский, эксперт по энергетическим вопросам; Владимир Фесенко, политолог.

* Пресс-конференция на тему: «Визит миссии МВФ: последствия для Украины». Участники: руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев и экс-заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Яременко.

* При участии Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится вручение ежегодных премий Президента Украины для молодых ученых 2012 года и грантов Президента Украины для одаренной молодежи на 2013 год.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии представителей Министерства экологии и природных ресурсов Украины. В 13-40 - брифинг. Телефон прямой телефонной линии КМУ: 254-05-65.

* Состоится бизнес-дискуссия «Давос-2013: Взгляд из Украины». Организаторы: Эдинбургская бизнес-школа в Восточной Европе и экспертная компания pro.mova при поддержке Microsoft Украина, Киевстар-бизнес, САН ИнБев Украина и DiamantClub. Участники в студии: Евгений Глибовицкий, основатель компании pro.mova; Константин Эггерт, ведущий программы «Карта Мира» на телеканале «Дождь», международный обозреватель «Коммерсантъ-FM»; Владимир Дубровский, член Наблюдательного Совета CASE Украина. Прямое включение из Давоса: Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям и отношениям с инвесторами компании СКМ; Дмитрий Шимкив, ген.директор Microsoft Украина. Спикеры в записи: Михаил Саакашвили, Президент Грузии (Тбилиси), Надежда Дюк, вице-президент National Endowment for Democracy (Вашингтон); владыка Борис Гудзяк, ректор Украинского католического университета; Ярослав Грицак, историк и публицист и др.

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