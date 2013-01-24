Фюле планирует в начале февраля посетить Киев

Страсбург. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле в начале февраля планирует посетить Киев и обсудить вопрос прогресса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Отвечая на вопрос о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства”, Ш.Фюле сказал, что это будет зависеть от прогресса в трех основных вопросах, определенных Советом иностранных дел ЕС.

“И один из этих вопросов – вопрос политически мотивированного правосудия”, - сказал Ш.Фюле.

Он также заметил, что в ходе визита в Киев обсудит прогресс в этих вопросах.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года Совет иностранных дел Евросоюза принял заключения, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту ЕС в случае прогресса Украины в решении проблемы выборочного правосудия, реформирования избирательного законодательства и в реформах в рамках Повестки дня ассоциации.