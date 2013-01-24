ТОП-10 (24 января)

Палата представителей США приняла законопроект об отсрочке повышения потолка госдолга

Кабмин снизил в 5 раз стоимость инвестпрограмм из фонда регионального развития

Украина временно запретила ввоз продукции трех белорусских молочных компаний

Кабмин уполномочил Прасолова подписать украинско-китайское соглашение о сотрудничестве

Госказначейство уже перечислило в регионы почти 200 млн грн для второго транша соцвыплат

Минэкономразвития отменило сертификацию посуды и тканей для детского белья

Янукович хочет провести в Киеве экономический форум в рамках Давосского

Украина в 2012 году сократила импорт газа почти на 27%

Украина в прошлом году увеличила экспорт электроэнергии на 52%

НБУ отозвал лицензию «Эрде Банка»

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Палата представителей США приняла законопроект об отсрочке повышения потолка госдолга

Палата представителей американского конгресса приняла законопроект, снимающий необходимость до 19 мая повышать потолок госдолга США. За документ проголосовали 285 конгрессменов, против - 144. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект предложили республиканцы. Они считают, что вопрос о потолке госдолга не должен использоваться в политических спорах в продолжающихся переговорах администрации и конгресса о сокращениях расходов бюджета. Фактически вопрос о потолке госдолга не решается, а откладывается.

После утверждения в палате представителей документ поступает на рассмотрение сената. Как ожидается, он утвердит его в ближайшее время.

Законопроект предусматривает продолжение финансирования статей бюджета по оплате международных обязательств США, что позволяет стране избежать объявления технического дефолта. Белый дом поддержал законопроект, хотя и заявил, что предпочел бы не отсрочку решения вопроса, а его полное согласование на долгосрочный период.

Потолок госдолга в США на данный момент составляет 16,394 триллиона долларов, в последний раз он повышался в конце января 2012 года. Страна преодолела этот потолок 31 декабря 2012 года, однако Минфин принял меры, необходимые для продолжения обслуживания долга до настоящего времени.

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Кабмин снизил в 5 раз стоимость инвестпрограмм из фонда регионального развития

Кабинет министров Украины в 5 раз снизил стоимость инвестиционных программ, которые могут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Соответствующее постановление Кабмина №30 от 23 января размещено на сайте правительства.

Согласно документу, минимальная сметная стоимость для инвестиционных программ (проектов) регионального (межрегионального) значения и тех, которые реализуются в городах областного значения, снижена с 5 млрд грн до 1 млрд грн, а для тех, которые направлены на решение проблем одной или нескольких территориальных общин (городов районного значения, сел, поселков), - с 1 млрд грн до 200 тыс грн.

Справка УНИАН. Государственный фонд регионального развития создан в составе Государственного бюджета, доля фонда составляет не менее 2,5% от объема расходов общего фонда Госбюджета за соответствующий период.

Распределение средств госфонда регионального развития осуществляется в соотношении: 70% - между бюджетом Крыма, областными бюджетами и бюджетом Севастополя в соответствии с численностью проживающего населения, а 30% - между соответствующими местными бюджетами для реализации приоритетных инвестпроектов.

Порядок использования средств госфонда регионального развития утверждается Кабмином.

В июле 2012 года Кабмин утвердил Порядок, который определяет механизм подготовки, проведения оценки и конкурсного отбора инвестиционных программ, которые могут в соответствии со статьей 24-1 Бюджетного кодекса Украины реализоваться за счет средств государственного фонда регионального развития.

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Украина временно запретила ввоз продукции трех белорусских молочных компаний

В Украине введены временные ограничения на ввоз молочной продукции трех белорусских компаний — «Бабушкина крынка», «Молочные продукты» и «Оршанский молочный комбинат».

Об этом говорится в сообщении Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению, ограничения введены с 21 января 2013 года в связи с установлением несоответствия продукции этих компаний украинским нормативам безопасности пищевой продукции, в частности, по микробиологическим и физико-химическим показателям.

При этом партии товара, поступившие до введения ограничений, будут оформлены после проведения расширенного ветконтроля, а отмена временного запрета возможна «после принятия белорусской стороной надлежащих мер и инспектирования указанных предприятий».

В пресс-службе Госветфитослужбы напомнили, что временная приостановка импорта молока и молокопродуктов из Беларуси уже вводилась в марте 2012 года из-за превышения содержания антибиотиков.

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Кабмин уполномочил Прасолова подписать украинско-китайское соглашение о сотрудничестве

Кабинет министров Украины уполномочило министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова подписать Соглашение между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве.

Как сообщается на правительственном портале, соответствующее распоряжение, разработанное Министерством экономического развития и торговли, было принято накануне на заседании Кабмина.

Отмечается, что данный документ разработан Минэкономразвития согласно закону «О международных договорах Украины» с целью осуществления процедур, необходимых для подготовки к подписанию Соглашения между правительством Украины и правительством КНР о технико-экономическом сотрудничестве.

Целью заключения соглашения является привлечение безвозмездной помощи правительства КНР для реализации приоритетных проектов украинской стороны. Такие проекты будут согласованы правительствами обеих стран путем подписания дополнительных договоренностей.

Реализация положений документа также будет способствовать дальнейшему развитию технико-экономического сотрудничества между Украиной и Китаем.

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Госказначейство уже перечислило в регионы почти 200 млн грн для второго транша соцвыплат

Государственное казначейство уже перечислило в регионы почти 200 млн грн для второго транша социальных выплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом проинформировала министр соцполитики Наталия Королевская.

„В соответствии с утвержденным порядком, второй транш в размере 197 млн грн уже перечислен в регионы. До 31 числа все должны получить свои январские выплаты. Мы проконтролируем, чтобы деньги дошли до каждого человека. В отношении руководителей, которые допустят задержку, будут предприняты соответствующие меры”, - сказала Н.Королевская.

Она также отметила, что Министерство социальной политики выстроит механизм, который позволит контролировать выплаты людям государственной помощи на местах.

„Ми хотим знать точно, доходят ли средства людям своевременно и в полном объеме. Для этого мы разрабатываем механизм, который позволит нам контролировать эти процессы. Через некоторое время мы его представим. Это очень важно, потому что последний пример с „детскими” деньгами, когда казначейство средства перечислило, а люди на местах их не получили, продемонстрировал неэффективность существующих подходов”, - сказала она.

Н.Королевская также предложила всем, кто столкнулся с проблемами, которые относятся к компетенции Минсоцполитики, обязательно сообщать об этом в „Правительственный контактный центр” и на страницу министерства в Facebook.

„Я ежедневно получаю отчет из „Правительственного контактного центра” относительно обращений граждан. Поэтому ни одно сообщение относительно задержек по выплате заработной платы или социальной помощи не остается без внимания. Кроме того, у Минсоцполитики есть страница в социальной сети Facebook, где также можно сообщить о существующих проблемах”, - заметила министр.

Н.Королевская подчеркнула, что невозможно построить эффективную работу власти без общественного контроля, который также обеспечивает обратную связь. Поэтому уже в пятницу, 25 января, состоится Народная коллегия, в которой примут участие представители общественных организаций и руководства министерства.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики инициирует проведение совещания с представителями Минрегиона и Государственной миграционной службы относительно решения вопроса выдачи справки о составе семьи, необходимой для назначения социальных выплат и льгот.

В связи со вступлением в силу Закона «О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине» и приказа Министерства внутренних дел от 22.11.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине и образцов необходимых для этого документов», функции паспортистов, которые работали при ЖЭКах и выдавали справки о составе семьи, перешли к Государственной миграционной службе, однако вопрос выдачи таких справок остался открытым.

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Минэкономразвития отменило сертификацию посуды и тканей для детского белья

Министерство экономического развития и торговли исключило из перечня продукции, которая требует обязательной сертификации в Украине, ряд товаров, в том числе, предназначенных для производства товаров для детей.

Соответствующий приказ Минэкономразвития зарегистрирован в Министерстве юстиции 9 января под № 85/22617.

Согласно документу, из перечня продукции для обязательной сертификации исключены: полотна трикотажные бельевые для детей; ткани хлопчатобумажные и смешанные для бельевых изделий детского ассортимента; средства связи, посуда из черных и цветных металлов, фарфора, фаянса и стекла; посуда стальная эмалированная; посуда хозяйственная чугунная эмалированная; изделия пиротехнические бытовые.

Справка УНИАН. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине утвержден приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и действует с мая 2005 г.

Сертификация - процедура, с помощью которой, признанный в установленном порядке (уполномоченный) орган документально подтверждает соответствие продукции, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, систем управления охраной труда, персонала, установленным законодательством требованиям, действующим в Украине.

В Украине существует государственная система сертификации продукции – Система УкрСЕПРО. В данной системе проводится как обязательная, так и добровольная сертификация. Работы в Системе УкрСЕПРО организует Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики – Госпотребстандарт Украины, который является Национальным органом по сертификации – (ранее назывался Госстандарт Украины).

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Янукович хочет провести в Киеве экономический форум в рамках Давосского

Давос. В Киеве планируется провести Международный экономический форум в рамках Всемирного Давосского экономического форума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Давосе Президент Украины Виктор Янукович после встречи с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

"Мы планируем в ближайшее время провести в Украине саммит европейских стран и евразийских стран, который даст нам возможность преодолевать те вызовы, которые сегодня стоят перед нашими странами", - сказал В.Янукович.

По его словам, сегодня специалисты будут разрабатывать повестку дня этого международного мероприятия.

Как отметил В.Янукович, реагировать на вызовы, которые стоят перед мировой экономикой, можно лишь путем поднятия конкурентоспособности экономик стран, создания динамичного механизма реагирования на эти вызовы. "Именно на эти вопросы призвано дать ответ наше сотрудничество и проведение совместного экономического форума в городе Киев", - отметил он.

Он поблагодарил К.Шваба за работу, которую Всемирный экономический форум проводит в отношении Украины. "Формирование повестки дня - Украина будущего, которое делается с участием лучших специалистов мирового уровня, это то, что сейчас необходимо Украине", - сказал Президент.

По словам В.Януковича, совместная работа с ВЭФ может дать Украине как среднесрочное планирование, так и виденье будущего страны.

К.Шваб напомнил, что стороны учредили совместный совет по выработке повестки дня по Украине. По его словам, этот совет недавно представил свои наработки, что, по его мнению, может стать тестовой версией виденья развития украинской экономики.

"Это будут различные возможности для Украины, которые она может использовать в своем развитии", - отметил К.Шваб.

Как известно, прошлогодний форум в рамках ВЭФ происходил в Стамбуле.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2011 г. Президент Украины В.Янукович выступил с инициативой провести в Киеве в 2012 году региональный саммит Всемирного экономического форума.

Об этом он заявил в выступлении во время проведения ланча от имени правительства Австрии и Организации экономического сотрудничества и развития, который состоялся в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы заинтересованы в активном диалоге на всех форумах и площадках Европы и других регионов мира», - отметил В.Янукович.

В частности, он заявил, что украинская сторона поддерживает проведение регионального саммита Всемирного экономического форума по Европе и Центральной Азии в Вене 8-9 июня 2011 года.

«Украина также заинтересована в проведении регионального саммита Всемирного экономического форума в 2012 году в Киеве», - добавил глава государства.

По его словам, проведение такого мероприятия предоставит мощный импульс странам Восточной Европы с целью активизации и углубления сотрудничества в рамках глобальной экономики.

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Украина в 2012 году сократила импорт газа почти на 27%

Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в декабре импорт газа уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем текущего года до 2,571 млрд куб. м с 2,617 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Российский газовый монополист «Газпром», по предварительным данным, в 2012 г. продал Украине 33 миллиарда кубометров газа.

В конце прошлого года бывший тогда министром энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что Украина в 2012 году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев при этом высказывал прогноз, что Украина закупит в 2012 году около 40 млрд куб. м газа.

Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Украина в прошлом году увеличила экспорт электроэнергии на 52%

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в декабре 2012 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем до 0,799 млрд кВт/ч с 0,867 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 574,819 млн долл.

Экспорт электроэнергии в Белоруссию за 2012 год составил 231,442 млн долл, в Венгрию – 224,251 млн долл, в Молдову – 52,737 млн долл, в другие страны - 66,389 млн долл.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

По итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК занимал доминирующее положение по восточноевропейскому направлению (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша).

Компании «Пауэр Трейд» и «Востокэнерго», входящие в структуру ДТЭК, приобретали на протяжении 2012 года доступ к межгосударственным линиям электропередачи различной мощностью по направлениям в Россию и Молдову для экспорта электроэнергии.

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НБУ отозвал лицензию «Эрде Банка»

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление «Эрде Банком» валютных операций, сообщается на сайте регулятора.

«Согласно распоряжению Национального банка Украины от 23 января 2013 г. №29-р генеральная лицензия от 7 ноября 2011 г. № 234 на осуществление Публичным акционерным обществом «Эрде Банк» валютных операций отозвана», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, решение об отзыве лицензии и ликвидации «Эрде Банка» утверждено постановлением НБУ от 9 января 2013 года и решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов от 10 января т.г.

Уполномоченным лицом Фонда по ликвидации банка назначен Александр Куренной, ведущий специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения планов урегулирования Фонда.

29 октября 2012 года Фонд принял решение о введении временной администрации и назначении своего уполномоченного лица в «Эрде Банке» сроком на 3 месяца – до 29 января 2013 года. Фонд также объявлял о поиске потенциальных инвесторов для банка, предлагая несколько возможных способов выведения банка с рынка, в т.ч. отчуждение всех или части активов и обязательств банка, полная продажа банка или создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств «Эрде Банка».

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