ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Давос повернулся к Януковичу спиной - эксперт», в котором пишет: Виктор Янукович на своем третьем глобальном экономическом форуме в швейцарском Давосе очутился в полной тишине…

http://delo.ua/ukraine/davos-povernulsja-k-janukovichu-spinoj-ekspert-195566/

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Также «Дело» публикует материал «Как скажется на украинском рынке частичный запрет импорта молочки из Беларуси», в котором пишет: Госветфитослужба запретила ввоз молочной продукции трех белорусских предприятий. Эксперты полагают, что это будет иметь незначительное влияние на отечественный рынок…

http://delo.ua/business/kak-skazhetsja-na-ukrainskom-rynke-chastichnyj-zapret-importa-molochk-195579/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Кредиты видятся на расстоянии» пишет: на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали пути выхода из затянувшегося глобального кризиса. Большинство экспертов говорили о необходимости развития государствами инфраструктурных проектов и дерегуляции бизнеса. Для Украины применение любых экономических мер может быть затруднено из-за дефицита внешнего кредитования, а также отсутствия стремления власти к либерализации рынков…

http://kommersant.ua/doc/2112115

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Одной программой больше» пишет: правительство не предложит новых подходов к развитию экономики ни в 2013, ни в 2014 году. В этот период Кабмин будет решать ключевые проблемы с помощью ежегодно декларируемых, но почти не реализуемых мер. Национального производителя поддержат, как и прежде, обещаниями открытия новых рынков сбыта, предоставления госгарантий и компенсации кредитных ставок, списания отдельным отраслям долгов перед государством и повышения пошлин на импорт. Улучшить конкурентоспособность будут пытаться с помощью фискальных методов. Эксперты скептически относятся к очередной программе, ведь когда дело доходит до практической реализации, реформы останавливаются…

http://kommersant.ua/doc/2112116

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Издание «Сегодня» в публикации «Керри не будет давить на Украину - политолог» пишет: для нашей страны, по мнению экспертов, важен не факт утверждения Керри на посту Госсекретаря США, а уход Клинтон…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kerri-ne-budet-davit-na-Ukrainu-politolog.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцам придется раскошелиться на звонки по мобильному» пишет: «Киевстар» договорился с антимонопольщиками и вот-вот заметно повысит цены…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincam-pridetsya-raskoshelitya-na-zvonki-po-mobilnomu.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Сланцевые перспективы vs российская экспансия» пишет: Украина дала карт-бланш британской Shell на разработку сланцевых месторождений – с компанией подписано соглашение о разделе продукции. Экологи и ряд политиков забили тревогу, пугая экокатастрофой. Но при жестком контроле процесса государством, перспектива видится куда позитивней, чем "углубление сотрудничества" с Россией...

http://economics.unian.net/rus/detail/154724

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «В «новую Москву» переедет каждый восьмой госчиновник» пишет: летом 2012-го на новые территории российской столицы собирались перевозить 210 тысяч госслужащих, теперь - только 25 тысяч...

http://izvestia.ru/news/543638

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Издание «Ведомости» в публикации «28 января в интернете устраивается день распродажи» пишет: крупные российские онлайн-ритейлеры решили провести акцию, аналогичную организуемой в Америке…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/8383971/deshevyj_ponedelnik

(УНИАН)