Царев: отказ суда в удовлетворении иска Тимошенко к Азарову - в открытом доступе

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев заявляет, что решение Окружного суда в Гамбурге об отказе в удовлетворении иска экс-премьера Юлии Тимошенко к премьер-министру Украины Николаю Азарову есть в октрытом доступе - как на языке оригинала, так и в переводе на украинский и русский языки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Обращаем внимания адвоката Власенко на то, что все документы относительно решения суда в Гамбурге есть в открытом доступе - как на языке оригинала, так и в переводе на украинский и русский языки. Потому, как ни горька правда, факты остаются фактами. Иск отклонен, судебные издержки платить все равно придется», - заявил депутат-«регионал».

«Теперь будем ждать решения лондонского суда, правда, у меня есть большие сомнения, что Тимошенко и ее адвокаты действительно подали туда исковое заявление», - добавил О.Царев.

Как сообщалось, 23 января некоторые СМИ сообщили, что Окружной суд Гамбурга отказал в удовлетворении иска Ю.Тимошенко к Н.Азарову, а также обязал Ю.Тимошенко оплатить судебно-процессуальные расходы в размере 300 тыс. евро. По их информации, данный иск Ю.Тимошенко подавала в конце августа 2012 года. В своем иске экс-премьер требовала запретить Н.Азарову делать заявления о ее причастности к преступлениям экс-премьера Павла Лазаренко.

24 января защитник экс-премьер-министра, народный депутат Сергей Власенко опроверг информацию о том, что Ю.Тимошенко проиграла суд в Гамбурге Н.Азарову.

“Я могу официально заявить, что эта информация тотально не соответствует действительности. Это неправдивая информация”, - сказал С.Власенко.