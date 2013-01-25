Кожара рассказал, как можно совместить евроинтеграцию и Таможенный союз

Украина, не отказываясь от евроинтеграции, хочет присоединиться к институционным соглашениям Таможенного союза.

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Леонид Кожара в кулуарах украинского ланча, организованного в Давосе Фондом Пинчука, передает «Украинская правда».

"Соглашение об ассоциации с ЕС должно быть подписано на саммите в ноябре. Мы на сегодняшний день не имеем никаких заявлений, что это не состоится", - сказал министр.

Он напомнил, что должностные лица Евросоюза "делали четкие заявления о том, что членство Украины в Таможенном союзе противоречит свободной торговле с ЕС".

"Мы также придерживаемся такого мнения. Но институционно Украина может присоединиться к какой-либо организации в качестве наблюдателя, как страна, которая поддерживает статусы в торгово-экономических отношениях", - добавил министр.

"В конце концов, мы сможем говорить о частичном присоединении Украины к институционным соглашениям Таможенного союза", - добавил Л.Кожара.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

13 декабря 2012 года президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.