Вице-премьер-министр Юрий Бойко против попыток Евросоюза построить отношения с Украиной в рамках "учитель-ученик".

Как сообщает «Украинская правда», об этом Ю.Бойко сказал, выступая на украинском ланче в Давосе, организованном фондом Пинчука.

"Это отношения как между учителем и учеником. ЕС говорит - сделайте домашнее задание, и только затем будем говорить. Таможенный союз говорит - вступите в нашу организацию, и будем говорить", - отметил Ю.Бойко.

"Мы не хотим быть учениками. Мы - молодая страна, мы - динамичная демократия, но мы не готовы сказать, что есть идеальные модели в принципе", - сказал он.

В свою очередь экс-президент Польши Александр Квасневский призвал Украину быть учеником у Евросоюза.

"Что касается домашних заданий, учителей и учеников. Простите, вице-премьер, но если вы хотите быть членом большой организации, то вы на какой-то период становитесь учеником", - парировал А.Квасневский реплику Ю.Бойко.

Он признал, что когда руководил Польшей, постоянно приходилось выслушивать недовольство Брюсселя.

"Со стороны учителя важно не быть таким нудным, когда говорят только о домашних заданиях. Когда мы были кандидатом в ЕС, это было ужасное время. Нам постоянно говорили о домашнем задании", - ответил А.Квасневский.

В свою очередь министр иностранных дел Леонид Кожара выступил против попыток противопоставить Евросоюз и Таможенный союз в отношениях с Украиной.

"Не ставьте нас перед выбором - сало или борщ. Мы хотим все. Мы - молодая голодная страна", - пошутил он.