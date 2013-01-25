На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло сегодня днем на севере Италии.

Подземные толчки были зафиксированы около 16.00 по местному времени и ощущались в двух областях - Тоскана и Эмилия-Романья, которые сильно пострадали в мае прошлого года от двух разрушительных землетрясений. В частности, колебания земной коры почувствовали жители Флоренции, Болоньи и Модены, передает РИА «Новости».

По информации Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения находился на глубине около 15 км в провинции Лукка в области Гарфаньяна.

В то же время, Геологическая служба США (USGS) сообщает о землетрясении магнитудой 5,0. По данным службы, эпицентр располагался на глубине всего 4,8 километра в муниципалитете Фрассиноро в 60 километрах к югу от города Пармы.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.