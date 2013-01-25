ТОП-10 (25 января)

Госдолг Украины вырос до 64,5 млрд долл.

Минфин выплатил 120,25 млн долл. купонного дохода по ОВГЗ за 2012 год

Кабмин предлагает ввести поэтапный коммерческий учет воды и тепла с 2014 года

Совет Нацбанка согласовал назначение новых заместителей главы НБУ

Госстат подсчитал, что средняя зарплата увеличилась на 9%

Азаров обещает решить проблему монополизма на рынке авиаперевозок

«Интерпайп» может выйти на Лондонскую фондовую биржу

Королевская объяснила причины задержки выплат при рождении ребенка. Обещает все уладить

Соколовский: соглашение с Shell - серьезный аргумент Украины в переговорах с Россией по газу

Профсоюз таксистов: экономически оправданный тариф для легального такси - 5 грн за 1 км

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Госдолг Украины вырос до 64,5 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины за декабрь 2012 года выросла на 2,8% - до 64,482 млрд.долларов США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в декабре 2012 года на 14,1 млрд грн – до 515,4 млрд грн.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. государственный внешний долг составил 26,1 млрд долларов, государственный внутренний долг – 23,8 млрд долларов, гарантированный государством долг - 14,5 млрд долларов.

В гривневом эквиваленте государственный внутренний долг составил 190,3 млрд грн, государственный внешний долг – 208,8 млрд грн, гарантированный государством долг – 116,3 млрд грн.

Таким образом, общая сума государственного долга за 2012 год выросла на 8,9%.

Как сообщал ранее УНИАН, в декабре 2011 года общая сумма государственного долга составила 59,2 млрд долларов, в том числе внешний прямой долг составил 24,5 млрд долларов, внутренний прямой долг - 20,2 млрд долларов, гарантийные обязательства – 14,5 млрд долларов.

В декабре 2012 года государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» («Фининпро») завершило размещение пятилетних номинированных в долларах США евробондов на 550 млн долл. Организатором займа выступил банк Morgan Stanley.

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Минфин выплатил 120,25 млн долл. купонного дохода по ОВГЗ за 2012 год

Министерство финансов Украины выплатило 120,25 млн долл. купонного дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за 2012 год, сообщает министерство на официальном сайте.

Как говорится в сообщении, в 2012 году Украина выпустила ОВГЗ на суму 2,6 млрд долл. США с погашением в 2017 году. Заимствование ресурсов проводилось по ставке 9,25% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 22 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,61 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 111,23 млрд грн, в собственности банков - 66,86 млрд грн, нерезидентов - 5,72 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Кабмин предлагает ввести поэтапный коммерческий учет воды и тепла с 2014 года

Кабинет министров предлагает ввести поэтапный коммерческий учет централизованного водоснабжения и поставки тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Об этом говорится в законопроекте №2052 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного коммерческого учета и усовершенствования отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг», внесенном в парламент 21 января т.г.

Согласно документу, предлагается ввести обязательный коммерческий учет централизованного водоснабжения и поставки горячей воды для населения с 1 января 2018 года, для бюджетных учреждений и других потребителей — с 1 января 2014 года.

При этом планируется, что поставка тепловой энергии осуществляется при условии обязательного коммерческого учета для населения - с 1 октября 2017 года, для бюджетных учреждений и других потребителей - с 1 октября 2014 года.

Согласно документу, коммерческий учет - определение по показаниям узлов учета объема потребления или реализации коммунальных услуг, на основании которого проводятся расчеты между потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг.

Коммерческий учет воды предлагается осуществлять по индивидуальным узлам учета; домовым (групповым) узлам учета по решению собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, жилых домов усадебного типа.

Коммерческий учет тепла предлагается проводить по показателям домовых (групповых) узлов учета в многоквартирных и других зданиях, в которых насчитывается два и больше потребителей; индивидуальных узлов учета в жилых и нежилых помещениях по решению их собственников.

Законопроектом также предлагается исключить из законодательства термины «исполнитель жилищно-коммунальных услуг» и «балансодержатель».

Как указывается в пояснительной записке к документу, на 1 января 2012 года 43,7% многоквартирных жилых домов оборудованы счетчиками холодного водоснабжения, 15,9% - горячего водоснабжения, 38,3% - тепловой энергии и регуляторами температуры.

По оценкам инициатора законопроекта, в целом для внедрения коммерческого учета необходимо установить 248 тыс. приборов учета холодной и горячей воды и 111 тыс. приборов учета тепловой энергии.

Средняя расчетная стоимость установки узла учета холодной воды составляет 12 тыс. грн; тепловой энергии и регулятора температуры - 70 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагало поэтапно ввести коммерческий учет тепловой энергии и воды для всех категорий потребителей.

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Совет Нацбанка согласовал назначение новых заместителей главы НБУ

Совет Национального банка Украины согласовал назначение Алексея Ткаченко и Николая Удовиченко заместителями главы НБУ Игоря Соркина, сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

Согласно сообщению, совет Нацбанка 24 января в рабочем порядке принял решение согласовать назначение А.Ткаченко и Н. Удовиченко заместителями главы НБУ с введением их в действующий состав правления. Таким образом, после кадровых решений у главы Нацбанка имеется один первый заместитель и четыре заместителя.

В соответствии с законом о Национальном банке Украины, назначение заместителей главы НБУ и их количественный состав утверждается главой Нацбанка по согласованию с Советом НБУ.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины планировал на внеочередном заседании 24 января назначить двух новых заместителей главы НБУ - Алексея Ткаченко и Николая Удовиченко. До момента назначения А.Ткаченко занимал пост директора Генерального департамента банковского надзора НБУ, Н.Удовиченко возглавлял государственный «Укрэксимбанк».

Напомним, 11 января Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина. Выступая во время представления в Верховной Раде, И.Соркин назвал укрепление гривни основной задачей Нацбанка в 2013 году. Также в числе приоритетных задач НБУ И.Соркин назвал снижение процентных ставок по кредитам, увеличение рефинансирования банков и приведение банковского контроля в соответствие с требованиями Евросоюза.

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Госстат подсчитал, что средняя зарплата увеличилась на 9%

Средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2012 года увеличилась на 279 грн (9%) и на 1 января 2013 года составила 3 377 грн. Об этом сказано в официальном сообщении Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в региональном разрезе наибольшая зарплата в декабре зафиксирована в Киеве – 5 368 грн., Донецкой области – 3 811 грн, в Севастополе – 3 655 грн, в Киевской области – 3 528 грн, Днепропетровской области – 3 385 грн. Наименьшая зарплата зафиксирована в Тернопольской области – 2 466 грн.

В сообщении также сказано, что средняя зарплата в промышленности в декабре 2012 года составила 3 818 грн, что на 7% больше, чем в ноябре 2012 года.

При этом самые высокие зарплаты в декабре по отраслям народного хозяйства зафиксированы, как и в ноябре, в авиационном транспорте – в среднем 9 864 грн., самая низкая – в рыбном хозяйстве – 1 769 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в ноябре 2012 года составляла 3 098 грн. При этом задолженность по заработным платам сократилась в декабре на 5,9% и на 1 января составила 893,702 млн грн.

Минимальная заработная плата, установленная на 1 января 2013 года, составляет 1 147 грн.

По данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству работоспособного населения.

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Азаров обещает решить проблему монополизма на рынке авиаперевозок

Кабинет министров работает над Программой развития авиаперевозок в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook, отвечая на замечание о том, что правительство не идет навстречу Low Cost авиакомпаниям.

"Почему Вы думаете, что правительство не идет навстречу, сейчас как раз правительство работает над Программой развития авиаперевозок. То, что произошло у нас, абсолютно ненормально для такой большой страны, как Украина. На рынке авиаперевозок не должно быть монополизма. И в правительстве создана рабочая группа под руководством вице-премьер-министра Вилкула, которая должна подготовить предложения по решению этой проблемы", - сказал Н.Азаров.

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«Интерпайп» может выйти на Лондонскую фондовую биржу

Трубно-колесная компания «Интерпайп», подконтрольная EastOne Group, владельцем которой является Виктор Пинчук, намерена выйти на Лондонскую фондовую биржу с первым публичным размещением акций компании. Об этом В.Пинчук сообщил в эфире Bloomberg Television.

"Мы планировали выйти с IPO еще в 2008 году, но после целого ряда консультаций решили отложить выход. Теперь у нас снова есть планы. Думаю, в следующем году, если будем готовы, выйдем с IPO", - сказал В.Пинчук.

Говоря о том, на какой бирже может состояться размещение акций, В.Пинчук напомнил, что первоначально в планах значился Лондон и потому, вероятнее всего, Лондон окажется предпочтительнее и теперь. «Вероятнее всего, это будет Лондон», - сказал В.Пинчук.

Он также отметил, что основная идея публичного размещения бумаг – сделать компанию публичной и привлекательной для инвесторов. При этом привлеченные средства пойдут на модернизацию сталелитейных мощностей, что позволит компании увеличить объем производства, снизить производственные издержки и выйти на новые рынки, в том числе рынки сырья.

Вместе с тем, В.Пинчук отказался ответить на вопрос о том, какую сумму компания рассчитывает привлечь в случае выхода на IPO, но дал понять, что руководству компании был бы интересен объем привлеченного финансирования в 0,5 млрд долларов. «Скажем так: плюс полмиллиарда», - отметил В.Пинчук.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

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Королевская объяснила причины задержки выплат при рождении ребенка. Обещает все уладить

Министр социальной политики Наталья Королевская объясняет техническими причинами задержки с выплатами при рождении ребенка и обещает в ближайшее время это уладить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

“Зарегистрировано новое положение. Если ранее справки о составе семьи выдавали ЖЭКи, то сейчас эти справки, согласно новому положению Министерства внутренних дел, выдает миграционная служба. Миграционная служба еще не наладила этот инструмент выдачи справок. Мы уже провели вчера совещание с участием первого вице-премьера”, - сказала Н.Королевская.

Она сказала, что первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов дал задание сегодня решить этот вопрос. По словам Н.Королевской, сегодня утром она провела встречу в Министерстве внутренних дел по этому поводу.

“Мы подготовили обращение к каждой облгосадминистрации, чтобы они полностью держали раньше существующий порядок, чтобы разрешить этот вопрос. А в течение одного или двух месяцев мы уже урегулируем процедуру, чтобы не было этого препятствия, которое искусственно создано, потому что чиновники не разобрались, зачем эта справка”, - подчеркнула министр.

Она высказала надежду, что до конца сегодняшнего дня, максимум до понедельника, 28 января, этот вопрос будет решен, и все справки семьям, которые должны получить выплаты, будут выданы.

Н.Королевская отметила, что ее министерство имеет несколько вариантов выхода из этой ситуации. В частности, ведомство обратилось к социальным представителям, чтобы они, посещая семьи, могли составлять справку от министерства. Следующим шагом является письмо министерства в облгосадминистрацию и Министерство внутренних дел, чтобы порядок предоставления этих справок (ЖЭКами) не был изменен в течение одного-двох месяцев

Н.Королевская также отметила, что все деньги на выплату семьям за рождение ребенка перечислены.

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Соколовский: соглашение с Shell - серьезный аргумент Украины в переговорах с Россией по газу

Богдан СоколовскийУкраина, подписав соглашение о разделе продукции с компанией Shell, может получить серьезный аргумент в газовых переговорах с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Сам факт подписания соглашения с компанией Shell вчера во всяком случае играет положительную роль для энергетической независимости Украины - в случае успешной реализации проекта», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что даже не факт добычи, а лишь доказательство такой возможности станет серьезным аргументом в переговорах с Россией.

«Добывать сланцевый газ или не добывать, учитывая экологические угрозы и, в целом, прозрачность экспертизы - это дело последующих лет. Но доказательство возможности промышленной добычи будет серьезным аргументом «за» в переговорах с Россией о новом контракте по закупке газа после 2019 года. Именно за это время, к 2019 году, компании Shell надо успеть сделать все необходимое, чтобы довести до промышленной добычи сланцевый газ. Учитывая зарубежный опыт, на все это нужно 5-7 лет. Так что медлить времени нет!», - отметил Б.Соколовский

Вместе с тем, эксперт считает, что фактом подписания соглашения Украина в очередной раз подтвердила, что еще не полностью отошла от советского принципа администрирования.

«Ведь на подписание соглашения с бизнес структурой Shell с нашей стороны был уполномочен министр, который считается политическим государственным деятелем, а не бизнесменом. В цивилизованной стране с бизнес-структурой, даже такой солидной, как Shell, соглашение подписывали бы представители бизнес-структур. Но в наших условиях это вполне оправданно. Ведь все бизнес-структуры полностью подчинены государственным правилам, которые часто сводятся к элементарному администрированию со стороны чиновников И так серьезные западные компании предпочитают иметь дело с первоисточником, а не с марионетками», - отметил Б.Соколовский.

Как сообщал УНИАН, 24 января в подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн. куб. м газа.

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Профсоюз таксистов: экономически оправданный тариф для легального такси - 5 грн за 1 км

Экономически оправданным тарифом для легального такси, который позволяет поддерживать рентабельность, на сегодняшний день является 5 грн за 1 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

Он также отметил, что сейчас «есть службы такси, которые заявляют про тариф 2,2 грн и даже 1,8 грн», однако сами такие заказы не выполняют, а перенаправляют их на другие диспетчерские службы.

При этом учредитель таксомоторной компании «Мотор» Сергей Коломацкий отметил, что «киевский таксист в среднем выполняет 5-9 заказов в день, и при нынешней стоимости лицензии, которая составляет одну минимальную зарплату, с каждой поездки нужно откладывать 1,5 грн для выполнения всех обязательных платежей».

«Это цена для самозанятого таксиста, сюда не входят затраты на ведение бизнеса», - сказал он.

С.Коломацкий также отметил, что «на сегодняшний день экономически оправданной для работы такси является организационная форма частного предпринимателя, а организация таксомоторного предприятия, которая обязывает использовать фискальные таксометры, делает работу такси невыгодной».

Как сообщал УНИАН, с 5 января 2013 года вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты касательно госрегулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства, которые дают полномочия Укртрансинспекции проверять лицензии и наказывать нелегальных таксистов.

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