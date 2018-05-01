Баланс недели: Украина не будет платить за недобор газа, сланцевые перспективы стали отчетливей, новый кредит МВФ под вопросом

Прошедшая неделя отличилась наполненностью экономических событий - газовые показатели, подробности о переговорах с МВФ, "сланцевые" соглашения в Давосе. Причем последние в очередной раз подтвердили, что Украина еще не полностью отошла от советского принципа администрирования...

Украина не будет платить за недобор газа

На прошедшей неделе Минэнергоугля обнародовало данные по объему импорта газа из России - почти 33 млрд кубометров. Это общая цифра - импорт НАК «Нафтогаз Украины» и компании Ostchem Holding (Кипр). Учитывая, что Ostchem Holding в 2012 году, по неофициальной информации, закупила, как и планировала, порядка 8 млрд кубометров газа, можно сделать вывод, что «Нафтогаз» приобрел 25 млрд кубов. По газовому контракту от 2009 года минимальный объем, за который НАК должна заплатить (учитывая условие take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубов, налицо недобор в 8 миллиардов кубометров.

Исходя из контракта, «Газпром», сведя баланс газа, должен выставить «Нафтогазу» счет на оплату недобора. Однако, как удалось узнать УНИАН, в верхах уверены, что российская сторона этого делать не будет. По словам информированных источников, Россия прекрасно знает, что Украина не будет оплачивать счет, и если РФ все же его выставит, то потом, добиваясь оплаты, ей придется обращаться в арбитраж. Если учесть результаты последних судебных разбирательств по газовым вопросам с европейскими партнерами, то дело проигрышное.

С другой стороны, отказавшись оплачивать 8 млрд кубометров газа, Украина попросту нарушит контракт. Кстати, об этом еще в марте 2012 года заявлял тогдашний первый вице-премьер Валерий Хорошковский - единственный из госчиновников, позволивший себе подобное.

Урегулирован ли юридически вопрос об объемах закупки газа, неизвестно. Если этого не произошло, а достигнута лишь устная договоренность, то нет оснований предполагать, что Россия «просто так» простит Украине три с лишним миллиарда долларов.

Сланцевый газ стал ближе к реальности

Среди всех событий экономического направления наиболее значимым на прошедшей неделе было подписание компаниями Shell и «Надра Юзовская» соглашения о разделе продукции (СРП) от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Церемония подписания документа прошла эффектно - в Давосе, в рамках всемирного экономического форума (о нем следует поговорить отдельно), при участии Президента Виктора Януковича, с фото на память.

Министр энергетики Эдуард Ставицкий сделал громкое заявление, что если дела по увеличению собственной добычи газа в Украине, в том числе и сланцевого, пойдут по плану, то уже через 5 лет в стране будет даже избыток «голубого топлива».

«Мы сейчас можем только прогнозировать. По оптимистическому сценарию компании Shell, это - около 20 миллиардов кубометров добычи в год, по пессимистическому - не менее 7-8... Если мы достигнем оптимистического сценария, то это полностью решит вопрос дефицита, который сейчас есть в нашем государстве, и даже выйдем на профицит", - заявил министр.

Подписание соглашения с Shell действительно является реальным шагом после нескольких лет обсуждения возможности добычи сланцевого газа. По сути, Украина демонстрирует последовательность в своем стремлении избавиться от газовой зависимости от России.

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Богдана Соколовского, подписав СРП с компанией Shell, Украина может получить серьезный аргумент в газовых переговорах с Россией.

«Добывать сланцевый газ или не добывать, учитывая экологические угрозы и, в целом, прозрачность экспертизы - это дело последующих лет. Но доказательство возможности промышленной добычи будет серьезным аргументом «за» в переговорах с Россией о новом контракте по закупке газа после 2019 года», - считает эксперт.

Правда, Б.Соколовский отметил один момент, который действительно вызывает вопрос. Соглашение было подписано компаниями Shell и «Надра Юзовская», причем от украинской стороны его подписал не представитель «Надра Юзовская», а государственный чиновник - министр энергетики. С чего бы это?

По мнению эксперта, такая ситуация подтверждает, что Украина в очередной раз подтвердила, что еще не полностью отошла от советского принципа администрирования.

«В цивилизованной стране с бизнес-структурой, даже такой солидной как Shell, соглашение подписывали бы представители бизнес-структур. Но в наших условиях это вполне оправданно. Ведь все бизнес-структуры полностью подчинены государственным правилам, которые часто сводятся к элементарному администрированию со стороны чиновников. А серьезные западные компании предпочитают иметь дело с первоисточником, а не с марионетками», - отметил Б.Соколовский.

МВФ не будет спешить с новым кредитом Украине

Исходя из последней информации, Международный валютный фонд вряд ли в скором времени даст согласие на предоставлении Украине нового кредита в размере 15,4 млрд долларов. Как стало известно, миссия, которая прибудет в Киев для переговоров 29 января, предоставит Украине перечень из порядка 20 условий, которые необходимо выполнить для получения займа. Они будут включать в себя как условия, которые не выполнены Украиной в рамках прежней программы сотрудничества (от 2010 г.), в том числе о повышении тарифов на газ, так и новые - реформирование в 2013 году НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрзализныци». Со своей стороны Украина подготовит к 29 января встречный документ, в котором изложит свою оценку «предписаний» и возможный уровень и варианты их выполнения. Кстати, предварительно позицию по некоторым вопросам озвучили премьер и президент Украины.

Так, на прошедшей неделе Николай Азаров заявил, что тарифы на газ для населения повышаться не будут. Украина может лишь поднять цены для богатых слоев населения. А Виктор Янукович в Давосе сообщил, что реформирование «Нафтогаза» произойдет в ближайшее время.

До 12 февраля эксперты МВФ, а также представители Нацбанка и правительства будут пытаться выработать единый вариант программы сотрудничества. Ожидать, что удастся найти компромиссы по всем спорным вопросам, оснований нет. По оценке некоторых чиновников, имеющих непосредственное отношение к работе с МВФ, по результатам переговоров ожидается согласование большинства позиций, по остальным обсуждение продолжится определенный срок. По истечении его стороны снова сядут за «круглый стол». Кроме того, результатом переговоров 29 января-12 февраля может стать реструктуризация выплат по двум предыдущим программам. По данным МВФ, предоставленным УНИАН, в 2013 году Украина должна выплатить Фонду в общей сложности 3,66 млрд СПЗ (около 5,63 млрд долл. ) - 2.44 млрд СПЗ (около 3,75 млрд долл.) по кредиту 2008 года и 1,22 млрд СПЗ (1,88 млрд долл.) по кредиту 2010 г.

Юрий Ходжаян (УНИАН)