По делу Щербаня есть показания ряда "живых" свидетелей, заявляют в Генпрокуратуре

По делу о заказе убийства депутата Евгения Щербаня есть показания ряда свидетелей, заявил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Андрей Курысь в эфире программы "Шустер Live".

"Я не разглашу тайну следствия, если скажу, что показания свидетелей есть. И даже не одного. Живых свидетелей", - подчеркнул А.Курысь, сообщает «Украинская правда».

"В тех доказательствах, которые мы собрали, в первую очередь, заинтересована и сама Тимошенко, и защита Тимошенко, чтобы эти доказательства в скорейшем времени попали в суд", - заявил представитель Генпрокуратуры.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу было признаны 8 человек. Трое из них приговорены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

Экс-премьер Павел Лазаренко проходил по делу как заказчик этих убийств.

В августе 2011 года первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против П.Лазаренко.

18 января 2013 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Ю.Тимошенко и П.Лазаренко. По словам В.Пшонки, следственная группа вручила Ю.Тимошенко официальное подозрение о причастности к организации убийства Е.Щербаня.

Читайте также:

«БЮТ-Батьківщина» требует допросить Януковича по делу об убийстве Щербаня