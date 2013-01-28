Кудрин утверждает, что Россия будет в Евросоюзе раньше, чем Украина

Бывший заместитель главы правительства Российской Федерации - министр финансов РФ Алексей Кудрин на Украинском ланче в Давосе убеждал в необходимости присоединение к структурам вокруг России, а также заверил, что Россия вступит в Евросоюз раньше, чем Украина.

Об этом сообщила народный депутат Украины (фракция «УДАР») Оксана Продан, которая присутствовала на ланче, сообщает пресс-служба "УДАРа".

"Россиянин убеждал в необходимости присоединения к структурам вокруг России, причем в качестве одного из аргументов под конец привел то, что Россия будет в Евросоюзе раньше, чем Украина”, - сказала О.Продан.

В сообщении партии напоминается, что от украинской власти на ланче выступали вице-премьер-министр Юрий Бойко и министр иностранных дел Леонид Кожара, от оппозиции – лидер «УДАРа» Виталий Кличко и председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, от России – А.Кудрин, а от ЕС – президент Центра глобальной экономики и геополитики международной бизнес-школы ESADE Хавьер Солана.

“Кличко говорил о том, о чем говорил и Солана, - о необходимости утверждения в Украине европейских ценностей, защиты прав граждан, создания условий для развития каждого человека, и подчеркнул, что первым шагом, который нужно для этого сделать уже в этом году, - подписать Соглашение об ассоциации из ЕС”, - отметила О.Продан.

На Украинском ланче были также обнародованы результаты голосования гостей относительно выбора внешнего вектора Украины, согласно которым 57% проголосовали за движение Украины в Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, 9-я Украинская ланч-конференция «Украина: Восток или Запад – ложная дилемма?» состоялась в Давосе 25 января.

Ланч был организован Фондом Виктора Пинчука и международной инвестиционно-консалтинговой компанией EastOne в рамках Всемирного экономического форума.

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