ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «ЕС не подпишет соглашение с Украиной, пока власти важны личные интересы - эксперт» пишет: британский политолог Джеймс Шерр рассказал, что ЕС не пойдет на уступки Украине и не подпишет соглашение, так как это навредит стране…

http://delo.ua/ukraine/es-ne-podpishet-soglashenie-s-ukrainoj-poka-vlasti-vazhny-lichnye-i-195750/

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Также «Дело» в публикации «АвтоВАЗ выпустил первые электромобили ElLada» пишет: «АвтоВАЗ» отправил в Ставропольский край первые пять электромобилей ElLada, которые собираются на платформе LADA Kalina...

http://delo.ua/auto/avtovaz-vypustil-pervye-elektromobili-ellada-195746/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украине выписали штраф», в котором пишет: между Россией и Украиной разгорается новый газовый конфликт. «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» 7 млрд долл. за недобор около 16 млрд кубометров газа в 2012 году. Киев уверяет, что договорные обоснования для снижения объемов закупок существуют. Претензии могут быть связаны с активизацией переговоров по управлению украинской ГТС, а также действий Украины в нефтегазовой сфере…

http://www.kommersant.ua/doc/2114631

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Союзные отношения», в котором пишет: на состоявшейся в пятницу украинской ланч-конференции в Давосе чиновники и предприниматели обсудили перспективы геополитического выбора Украины. Большинство из них выразили уверенность в необходимости более тесного сотрудничества с Таможенным союзом. Бизнес устал от неопределенности и ожидает от правительства быстрого решения внешнеполитических проблем и давно заявленных реформ в ключевых отраслях экономики…

http://www.kommersant.ua/doc/2114693

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«Сегодня» в публикации «Чего ждать на украинском рынке труда в 2013 году» пишет: эксперты обещают успех торговцам в соцсетях и минимум сокращений…

http://www.segodnya.ua/life/work/V-Ukraine-nemnogo-vyrastut-zarplaty.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевляне начали войну против коммунальщиков» пишет: похоже, что в ближайшее время суды будут завалены заявлениями от киевлян, которые переломали себе руки и ноги во время гололеда. Юристы говорят, что желающих судиться с каждым годом становится все больше, а выиграть дела становится все легче…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kievlyane-nachali-voynu-protiv-kommunalshchikov.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: Украина не будет платить за недобор газа, сланцевые перспективы стали отчетливей, новый кредит МВФ под вопросом» пишет: прошедшая неделя отличилась наполненностью событий - газовые показатели, подробности о переговорах с МВФ, "сланцевые" соглашения в Давосе. Причем последние в очередной раз подтвердили, что Украина еще не полностью отошла от советского принципа администрирования…

http://economics.unian.net/rus/detail/154970

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Герман Греф обвинил Казахстан в нарушении конкуренции» пишет: глава Сбербанка РФ пожаловался на готовящиеся нарушения равного доступа на рынок для банков в Казахстане…

http://izvestia.ru/news/543763

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«Ведомости» в публикации «Газпром» впервые выписал «Нафтогазу Украины» штраф» пишут: «Нафтогаз» заявляет, что выполнил все финансовые обязательства перед «Газпромом»…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8438641/kompromiss_za_7_mlrd

(УНИАН)