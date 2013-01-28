Государственные телерадиокомпании сократят сотрудников из-за нехватки финансов

Госкомитет телевидения и радиовещания планирует в 2013 году сократить до 18% сотрудников государственных телерадиокомпаний.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

В распоряжении издания оказался план Госкомтелерадио по оптимизации деятельности государственных телерадиокомпаний (ГТРК) на 2013 год. Документ предусматривает сокращение штата ГТРК, уменьшение объемов производства и трансляции программ, а также оптимизацию каналов вещания. В частности, до 1 мая штат Национальной телекомпании Украины (НТКУ) и Национальной радиокомпании Украины (НРКУ) должен быть сокращен как минимум на 15%. Персонал областных ГТРК численностью более 300 человек должен уменьшиться на 18%, от 200 до 300 человек - на 10%. Кроме того, до 1 марта ГТРК обязаны представить в комитет предложения по сокращению производства и трансляции программ.

Сейчас в Украине работают 28 областных и региональных государственных телерадиокомпаний, а также НТКУ, НРКУ, Государственная телерадиокомпания "Культура" и Государственная телерадиокомпания "Всемирная служба "УТР"".

В Госкомтелерадио пояснили, что причиной оптимизации является острая нехватка средств в бюджете на этот год. "На трансляцию программ государственного вещания предусмотрено 64,8 млн грн. Это в 4,2 раза меньше нашей минимальной потребности. Кроме того, с прошлого года осталось 25,2 млн грн кредиторской задолженности перед операторами телекоммуникаций. Выделенных в этом году денег хватит на три месяца вещания. Если финансирование не увеличат, сократятся зоны вещания, и мы будем вынуждены отключать наши передатчики", - заявил "Коммерсанту" источник в комитете. По его словам, уже с 1 апреля могут быть отключены передатчики, в частности, радио "Проминь", первого канала украинского радио, "Первого национального".

Для увеличения финансирования в Госкомтелерадио намерены обратиться к Президенту и премьер-министру. "Руководство страны знает об этой проблеме. На этапе формирования бюджета Президент поручил правительству учесть средства, необходимые для работы государственных ТРК, но правительство не выполнило это поручение. По-видимому, деньги направили на что-то более важное", - добавил источник.

В НТКУ подтвердили наличие проблем. "В 2012 году были урезаны расходы на техническое оснащение и модернизацию оборудования, мы не смогли приобрести многое из того, что планировали, - посетовал технический директор НТКУ Валерий Вергелесов. - Слухи о сокращении ходят давно, но официально нам ничего не объявляли. Задержек зарплаты тоже пока не было".

Генеральный директор НТКУ Егор Бенкендорф попросил Госкомтелерадио не спешить с оптимизацией: "Это вопрос, который требует очень аккуратного подхода. Ведь за цифрами стоят люди. Сейчас в штате компании работает около 1,5 тыс. сотрудников". По его словам, уменьшение в эфире доли ГТРК может привести к их полному вытеснению коммерческими каналами: "Речь идет о сокращении средств на распространение сигнала. В итоге существует угроза того, что каналы не смогут вещать круглосуточно, и их время в эфире будут занимать частные компании".

Вместе с тем в Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации считают, что государственные ТРК не должны дальше работать в существующем формате - им следует постепенно переходить в формат общественного телевидения. "Сегодня "Первый национальный" имеет мало отношения к Украинскому государству. Утром там транслируются советские программы 30-летней давности. Мы не можем им дать еще сотню миллионов, чтобы они и дальше это показывали. Государственные ТРК должны быть общественными - показывать детские, спортивные, культурно-образовательные программы, поднимать социальные вопросы", - заявил "Коммерсанту" глава комитета Николай Томенко ("Батькивщина").

В парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны указывают на опасность недофинансирования ГТРК. "Это вопрос информационной безопасности страны, позиционирования на информационной арене. Государственные СМИ поддерживают идеологию нашей страны, в основе которой лежат ее идентификация и соблюдение национальных интересов. Полностью отказаться от государственных СМИ нельзя", - заявил первый заместитель главы комитета Анатолий Кинах (Партия регионов).