Гидрометцентр обещает с 30 января потепление в Украине

Гидрометцентр Украины ожидает повышения температуры воздуха до 1-5° тепла 30 января.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, сказал Гидрометцентра Украины Николай Кульбида.

«В ближайшие дни мы ожидаем сохранения холодной погоды со средней температурой 10-15° мороза, а в некоторых областях до минус 17°. Однако 30 января ожидаем существенного потепления по всей территории Украины, кроме частично Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областей. Температура воздуха составит 1-6° мороза ночью, около 0° днем», - сказал Н.Кульбида.

Он обратил внимание, что 31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий в связи с перемещением фронтов из Западной Европы. Температура воздуха днем по Украине составит 1-5° градусов тепла, в Крыму до плюс 3-8°. Однако повышение температуры будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя.

«31 января возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а также на дорогах гололедица», - сказал Н.Кульбида.

По его словам, 1-5 февраля сохраниться теплая погода с незначительными осадками. Колебание температур будет на 4-7 градусов выше климатической нормы.