Россия скоро определится, будет ли возвращено "зимнее" время

Россияне скоро узнают, будет ли возвращено в стране зимнее время, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый зампред Госдумы Александр Жуков, сообщает РИА «Новости».

Вопрос о возвращении в РФ зимнего времени живо интересует спортивных болельщиков по всему миру, поскольку из-за отмены в 2011 году перехода на зимнее время Россия отдалилась от стран Европы и Америки на один час. Это может сократить зрительский интерес к соревнованиям Олимпиады-2014 в Сочи.

"Скоро все узнаем, из Думы есть запрос - правительство думает. С точки зрения трансляции - тяжеловато, футбольные болельщики знают, всё в ночь уходит", - сказал Жуков журналистам.

Он подтвердил, что соответствующего запроса из Международного олимпийского комитета (МОК) "не было".