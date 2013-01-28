Анонс на 29 января

* Состоится Общая Встреча Европейской Бизнес Ассоциации на тему: "Торговые отношения Украины - преимущества партнерства". Среди участников встречи ожидаются: Леонид Кожара, министр иностранных дел Украины; Валерий Пятницкий, Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины; Ян Томбинськи, Глава Представительства ЕС в Украине; Трой Лулашник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине; Джон Фредриксен Елведаль, посол Королевства Норвегии в Украине; Кристиан Шьоненбергер, посол Швейцарии в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги украинского IT-рынка в 2012 году - тенденции и продажи. Прогноз на 2013 год». Организаторы: группа компаний «DiaWest –Комп’ютерний світ». Будут рассмотрены тенденции и тренды на ІТ-рынке 2012 года, лидеры продаж по сегментам товаров, сделаны прогнозы развития ІТ-рынка в 2013 году. Участники: А.Балюк, председатель правления группы компаний «DiaWest –Комп’ютерний світ» и Р.Филатов, директор по развитию группы компаний «DiaWest –Комп’ютерний світ».

* Круглый стол на тему: «Перспективы строительного рынка в 2013 году». Организатор - портал 3Doma.ua. Модератор - главный редактор портала 3Doma.ua Ирина Кущенко. В работе примет участие председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук. Вопросы: Перспективы развития государственных жилищных программ; ли стоит ожидать возрождения ипотеки? Итоги 2012 года на рынке строительства; Строительство-2013: новый кризис или развитие?

* Пресс-конференция на тему: «Легализация травматического оружия в Украине: за и против». Участники: Сергей Шабовта, президент Украинской федерации работников негосударственных служб безопасности, Георгий Учайкин, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в заседании Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

* Состоится пресс-конференция во время публичной дискуссии: «Стратегия развития конкурентной политики в Украине и обзор международного опыта». Среди основных докладчиков: первый Президент Украины Леонид Кравчук, председатель Антимонопольного комитета Украины В. Цушко; министр финансов Украины Ю.Колобов, первый зам.председателя АМКУ, государственный уполномоченный Р.Кузьмин, председатель, Комитет по вопросам конкуренции, ОЭСР Ф.Дженни, первый заместитель Генерального секретаря, UNCTAD П.Драганов, руководитель подразделения по вопросам конкурентного законодательства и политики, UNCTAD Х.Какайя и др.

* Состоится заседание Комиссии УСПП по развитию энергетики и энергосбережения. Во время заседания будут обсуждены вопросы реформирования рынка электроэнергии Украины. Докладчик - директор Центра взаимодействия с органами государственной власти и ОРЭ НАЭК «Энергоатом» Константин Запайщиков.

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