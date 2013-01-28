ТОП-10 (28 января)

«Газпром» не комментирует сообщение о требовании заплатить за недобор газа

«Богдан» готов продать часть своих акций для привлечения стратегического инвестора

Государственные телерадиокомпании сократят сотрудников из-за нехватки финансов

Темпы роста средней зарплаты за год упали в полтора раза

Путин выставил счет за газ, чтобы получить контроль над ГТС– российский эксперт

Россия не прекратит поставки газа в Украину из боязни поссориться со всей Европой - Соколовский

Украина заинтересована в поставках газа из Европы - Азаров

«Нафтогаз» сможет подать встречный иск, если «Газпром» обратится в арбитраж - эксперт

Комиссар ЕС обсудит с министром иностранных дел Украины весь спектр энергетических вопросов

Инфляция в России почти в 3 раза превысила среднеевропейскую

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«Газпром» не комментирует сообщение о требовании заплатить за недобор газа

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» не комментирует сообщение о требовании, чтобы Украина уплатила 7 млрд долл. за недобор газа в 2012 году.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение о направлении в адрес «Нафтогаза Украины» соответствующих претензий.

«Мы это не комментируем», - сказал С.Куприянов.

При этом он не стал также отвечать на вопрос, за какой конкретно объем российского газа, по мнению «Газпрома», Украина должна заплатить такую сумму, а также будет ли «Газпром» подавать иск в судебные инстанции.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» заявляет, что неоднократно информировал «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году, и отмечает, что это можно перепроверить на сайте «Нафтогаза». Компания сообщает, что в мае 2012 года было сделано несколько заявлений по этому поводу.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа.

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«Богдан» готов продать часть своих акций для привлечения стратегического инвестора

Один из крупнейших автопроизводителей Украины – корпорация «Богдан» хотела бы привлечь в качестве стратегического инвестора одного из мировых производителей автомобилей, продав часть своих акций, сказал в интервью УНИАН президент корпорации «Богдан» Олег Свинарчук.

«Мы ведем переговоры с целым рядом компаний о привлечении стратегического инвестора. Мы готовы поделиться долей в акционерном капитале. Наши модели автомобилей уже устарели, и нам надо их менять. Все это время с начала кризиса мы дотировали завод, и у нас не было денег на развитие. Сейчас мы ведем поиск новых моделей, которые будут соответствовать существующей конкурентной среде», - сказал О.Свинарчук.

При этом президент корпорации «Богдан» не назвал компаний, с которыми ведутся переговоры.

По его словам, значительными сдерживающими факторами в поиске стратегического инвестора являются как отсутствие эффективной программы поддержки национальных производителей со стороны украинской власти, так и закрытость европейского и российского рынков для выпускаемых на территории Украины автомобилей.

«Украина до сих пор не может оправиться и выйти из череды экономических кризисов.

Прошлый год подтвердил, что негативные тенденции, начавшиеся в 2008 году, лишь ускоряются. Мы, открыв при вступлении во Всемирную торговую организацию свой рынок, получили результат: у нас сокращаются рынок и рабочие места, падает покупательская способность, останавливается производство», - отметил О.Свинарчук.

В тяжелом для украинских автопроизводителей 2012 году падение производства легковых автомобилей корпорацией «Богдан» составило 40,5% - до 12 034 единиц.

При этом общее производство «легковушек» в Украине, по данным Госстата, в прошлом году, в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. Худший результат за последнее десятилетие украинские автопроизводители показали лишь в печально памятном по глубине кризиса 2009 году, когда темпы падения составили 84% - до 65,7 тыс. новых автомобилей.

О.Свинарчук считает, что если власти Украины в ближайшее время не предпримут реальных шагов по защите внутреннего авторынка, то в 2013 году украинский рынок новых автомобилей может упасть на 18% к уровню крайне неблагоприятного 2012 года, когда объем продаж новых автомобилей составил 220 тыс. единиц.

При этом президент «Богдана» не озвучил планов производства легковых автомобилей на 2013 год.

В декабре 2012 года корпорация фактически приостановила до улучшения ситуации выпуск легковых автомобилей.

В отличие от легковых автомобилей, в сегменте грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов ситуация для автокорпорации «Богдан» более благоприятная. В 2012 году производство коммерческих автомобилей выросло к 2011 году на 34,8% - до 876 единиц, а автобусов и троллейбусов - в 2,7 раза, до 539 единиц.

В этой связи О.Свинарчук прогнозирует увеличение в 2013 году производства автобусов и троллейбусов до 1453 единиц. В частности, корпорация планирует экспортировать в Россию 660 автобусов серии А20, а в случае решения вопроса об утилизационном сборе в РФ объем экспорта планируется увеличить до 1100 автобусов.

В текущем году «Богдан», по словам его президента, планирует выйти со своими автобусами на рынок Восточной Европы, Казахстана и, возможно, стран Африки.

Производство коммерческих автомобилей на текущий год запланировано на уровне 305 ед.

Справка УНИАН. Созданную в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов в сфере производства различных типов транспорта корпорацию «Богдан» на первом этапе контролировал бизнесмен и экс-министр иностранных дел и экономического развития Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана».

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Полный текст интервью с президентом автокорпорации "Богдан" Олегом Свинарчуком читайте на сайте УНИАН в материале: «Автокорпорация «Богдан» ищет стратегического инвестора и просит власти защитить авторынок Украины».

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Государственные телерадиокомпании сократят сотрудников из-за нехватки финансов

Госкомитет телевидения и радиовещания планирует в 2013 году сократить до 18% сотрудников государственных телерадиокомпаний.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

В распоряжении издания оказался план Госкомтелерадио по оптимизации деятельности государственных телерадиокомпаний (ГТРК) на 2013 год. Документ предусматривает сокращение штата ГТРК, уменьшение объемов производства и трансляции программ, а также оптимизацию каналов вещания. В частности, до 1 мая штат Национальной телекомпании Украины (НТКУ) и Национальной радиокомпании Украины (НРКУ) должен быть сокращен как минимум на 15%. Персонал областных ГТРК численностью более 300 человек должен уменьшиться на 18%, от 200 до 300 человек - на 10%. Кроме того, до 1 марта ГТРК обязаны представить в комитет предложения по сокращению производства и трансляции программ.

Сейчас в Украине работают 28 областных и региональных государственных телерадиокомпаний, а также НТКУ, НРКУ, Государственная телерадиокомпания "Культура" и Государственная телерадиокомпания "Всемирная служба "УТР"".

В Госкомтелерадио пояснили, что причиной оптимизации является острая нехватка средств в бюджете на этот год. "На трансляцию программ государственного вещания предусмотрено 64,8 млн грн. Это в 4,2 раза меньше нашей минимальной потребности. Кроме того, с прошлого года осталось 25,2 млн грн кредиторской задолженности перед операторами телекоммуникаций. Выделенных в этом году денег хватит на три месяца вещания. Если финансирование не увеличат, сократятся зоны вещания, и мы будем вынуждены отключать наши передатчики", - заявил "Коммерсанту" источник в комитете. По его словам, уже с 1 апреля могут быть отключены передатчики, в частности, радио "Проминь", первого канала украинского радио, "Первого национального".

Для увеличения финансирования в Госкомтелерадио намерены обратиться к Президенту и премьер-министру. "Руководство страны знает об этой проблеме. На этапе формирования бюджета Президент поручил правительству учесть средства, необходимые для работы государственных ТРК, но правительство не выполнило это поручение. По-видимому, деньги направили на что-то более важное", - добавил источник.

В НТКУ подтвердили наличие проблем. "В 2012 году были урезаны расходы на техническое оснащение и модернизацию оборудования, мы не смогли приобрести многое из того, что планировали, - посетовал технический директор НТКУ Валерий Вергелесов. - Слухи о сокращении ходят давно, но официально нам ничего не объявляли. Задержек зарплаты тоже пока не было".

Генеральный директор НТКУ Егор Бенкендорф попросил Госкомтелерадио не спешить с оптимизацией: "Это вопрос, который требует очень аккуратного подхода. Ведь за цифрами стоят люди. Сейчас в штате компании работает около 1,5 тыс. сотрудников". По его словам, уменьшение в эфире доли ГТРК может привести к их полному вытеснению коммерческими каналами: "Речь идет о сокращении средств на распространение сигнала. В итоге существует угроза того, что каналы не смогут вещать круглосуточно, и их время в эфире будут занимать частные компании".

Вместе с тем в Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации считают, что государственные ТРК не должны дальше работать в существующем формате - им следует постепенно переходить в формат общественного телевидения. "Сегодня "Первый национальный" имеет мало отношения к Украинскому государству. Утром там транслируются советские программы 30-летней давности. Мы не можем им дать еще сотню миллионов, чтобы они и дальше это показывали. Государственные ТРК должны быть общественными - показывать детские, спортивные, культурно-образовательные программы, поднимать социальные вопросы", - заявил "Коммерсанту" глава комитета Николай Томенко ("Батькивщина").

В парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны указывают на опасность недофинансирования ГТРК. "Это вопрос информационной безопасности страны, позиционирования на информационной арене. Государственные СМИ поддерживают идеологию нашей страны, в основе которой лежат ее идентификация и соблюдение национальных интересов. Полностью отказаться от государственных СМИ нельзя", - заявил первый заместитель главы комитета Анатолий Кинах (Партия регионов).

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Темпы роста средней зарплаты за год упали в полтора раза

Официальные зарплаты украинцев в минувшем году росли в полтора раза медленнее, чем годом ранее, сообщили в Госстате.

Лишь благодаря дефляции повышение реальных доходов осталось на уровне 11%. Эксперты не ожидают в 2013 году ускорения темпов роста оплаты труда — в лучшем случае компании закладывают 10-процентное увеличение зарплат. При этом даже государство создает схемы экономии на оплате труда, пишет Коммерсант.

Официальная заработная плата украинцев в среднем по стране в декабре выросла на 9%, до 3377 грн, что меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Госстате. Предновогоднее повышение зарплат в декабре 2011 года составило 12%, а в 2010 году — 11,7%. Самую существенную прибавку к зарплате получили чиновники — зарплаты в секторе госуправления выросли на 17,6% (до 4390 грн). Высокие темпы роста доходов отмечены и в других секторах, связанных с госбюджетом: здравоохранение (+16,1%, до 2594 грн) и образование (+10,3%, до 2767 грн). Такое повышение окладов лишь отчасти можно объяснить пересмотром размера минимальной зарплаты с 1 декабря на 1,43%, до 1134 грн. Оплата труда в промышленности выросла на 6,6%: самый значительный рост наблюдался в энергетической сфере (+17,5%), а металлургам и вовсе снизили оклады на 0,8%. Падение окладов в авиации (-2,8%) могли вызвать проблемы, возникшие в компании "АэроСвит".

За год зарплаты выросли на 10,6%, что намного меньше, чем в 2011 году,— 16,2%. Впрочем, в связи с тем, что минувший год завершился потребительской дефляцией, реальные доходы украинцев второй год подряд растут на 11%. Эксперты рынка в целом соглашаются с этими данными. "Наши исследования показывают, что уровень оплаты труда в Украине в прошлом году увеличился на 8-10%. При этом в промышленности не было крупных повышений, а резкий рост оплаты труда мы наблюдаем лишь в отдельных секторах, например в IT",— говорит руководитель департамента рекрутмента кадрового холдинга АНКОР Ирина Прудникова. По ее данным, высокие темпы роста оплаты труда наблюдались у специалистов по закупкам и продажам и квалифицированных работников высокотехнологичных компаний.

Государство также стало менее щедрым. Минимальная зарплата в текущем году увеличится на 7,4%. Однако если в минувшем году оклады и, соответственно, тарифную сетку пересматривали пять раз в год, то в текущем году это произойдет лишь дважды: в январе (+1,15%) и декабре (+6,19%). Благодаря этой схеме в среднем по году минимальные заработки вырастут всего на 1,67%.

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Путин выставил счет за газ, чтобы получить контроль над ГТС– российский эксперт

Москва. Президент России Владимир Путин распорядился выставить Украине счет на 7 млрд. долларов за недобор газа в 2012 году с целью усилить давление на Украину и в результате получить контроль над украинской газотранспортной системой.

Об этом УНИАН заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин Симонов.

«Путин лично утомлен этим многолетним диалогом по трубе, мол, уже все украинцам разъяснили, все аргументы выложили, уже пришлось «Южный поток» форсировать, а Украина все равно не сдает трубу. После этого было принято решение – окончательно припирать к стене», - сказал К.Симонов.

«Понятно, что это решение было согласовано с Путиным. Тут у меня нет никаких сомнений. Официально Кремль будет говорить, что это коммерческий спор и он тут не причем, но все понимают, что на таком уровне это далеко не только коммерческий вопрос», - добавил он.

При этом он подчеркнул, что руководство России никогда не скрывало, что хочет получить контроль над ГТС Украины.

По словам эксперта, отчасти этот иск вызван тем, что в 2012 году риторика руководства Украины изменилась и стала гораздо агрессивнее. К.Симонов считает, что если раньше руководство Украины просило войти в положение и говорило, что нет средств на оплату за недобор газа, то сейчас делаются заявления о том, что «Нафтогаз» и не должен что-то платить.

К.Симонов считает, что сейчас сторонам очень важно не допустить перебоев с транзитом, что будет «катастрофой» для России. По мнению эксперта, сейчас правильней руководителям стран «без всяких перекрытий и политических угроз» обратится в суд и там решить эту конфликтную ситуацию.

К.Симонов считает, что юридические основания для этого иска есть и сейчас надо разобраться, подавал ли «Нафтогаз» за полгода заявку о дальнейшем снижении закупок.

«Украина по контракту должна закупать не менее 80% от 52 млрд. кубометров. Если еще снижать закупку на 20%, то об этом надо заявлять за полгода. Поэтому самый главный вопрос, отправил ли «Нафтогаз» официальный запрос о дальнейшем снижении до 1 июня 2012 года», - отметил эксперт.

По его словам, если такое пожелание было «Газпрому» передано, то «Нафтогаз» сможет это легко доказать.

К.Симонов отметил, что если учесть эти 40%, в таком случае получается, что Украина должна была оплатить 33,28 млрд кубометров, что не намного больше того объема, который был реально закуплен – 32,9 млрд куб. м.

В тоже время, эксперт отметил, что этот объем закупал не только «Нафтогаз Украины», а и компания Дмитрия Фирташа.

«Возникает вопрос, как считать эти закупки в объеме 8 млрд куб. м, ведь они проведены не по контракту, и получается, что этот объем в контракт от 19 января 2009 года не попадает», - сказал он.

Эксперт отметил, что если бы «Нафтогаз» за полгода проинформировал «Газпром» о снижении закупок на 40% и не было контракта Д.Фирташа, то не было бы оснований для иска.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» заявляет, что неоднократно информировал «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году и отмечает, что это можно перепроверить на сайте «Нафтогаза». Компания сообщает, что в мае 2012 года было сделано несколько заявлений по этому поводу.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

По данным компании «Укртрансгаз», оператора украинской газотранспортной системы, Россия по итогам 2012 года сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Напомним также, что с апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

Доля Ostchem Holding в общем объеме импорта газа в январе-августе 2012 года составила 25,6% (5,5 млрд куб. м), остальной объем топлива импортирует "Нафтогаз".

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Россия не прекратит поставки газа в Украину из боязни поссориться со всей Европой - Соколовский

Россия не прекратит поставки газа в Украину, иначе испортит отношения с Европой, считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Газпром не является самостоятельной организацией, как бы он не пытался это продемонстрировать. Общеизвестно, что он всего лишь инструмент в руках Кремля и старательно выполняет волю его хозяина. Поэтому потенциально неразумное политическое решение - не поставлять газ Украине, о чем распространяются «страшилки», может быть в отчаянии продиктовано Кремлем. Но это был бы неоценимый подарок и Украине, и всей Европе в целом», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия не может поставлять газ европейским странам, не поставляя его Украине.

«В этом и заключается уникальность нашей ГТС, что технически невозможно разделить ее функции по транзиту с внутренними поставками. В свое время Росссии предлагалось построить новый исключительно транзитный газопровод через Украину, который в 3-5 раз был бы дешевле Южного потока. Но тогда РФ определилась по-своему - в пользу дорогого и абсурдного Южного потока. А теперь сама может попасть в свой же газовый капкан», - заявил Б.Соколовский.

Также он подчеркнул, что никакие «скороспелые» политические решения о непоставке газа в Украину не предусмотрены действующим контрактом между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» о закупке газа в 2009-2019 гг.

«Для этого нужны причины, в частности, отсутствие оплаты с нашей стороны и время, реально - более месяца. Ни того, ни другого сейчас нет. Тем более за месяц - полтора до окончания отопительного сезона и [наличии] полных ПХГ», - подчеркнул Б.Соколовский.

Он убежден, что при прекращении поставок газа Украина легитимным образом сможет отбирать его из транзитных объемов.

«Таким образом, прекращая поставлять газ в Украину, «Газпром» может заставить наше государство легитимно отбирать газ из объемов, предусмотренных европейским странам по другому контракту - на транзит газа. И в этом действия «Нафтогаза» будут вполне оправданными, а позиция Украины в любом цивилизованном суде - достаточно сильной.

А финансовые потери «Газпрома» за недопоставку газа в Европу будут намного больше, чем политическая выгода по Украине. Кроме того, в случае перебоев с поставками газа в Европу, импорт российского газа в европейские страны сократится, а это не входит в долгосрочные планы Кремля», - считает Б.Соколовский.

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Украина заинтересована в поставках газа из Европы - Азаров

Украина заинтересована в поставках природного газа из Европы, поскольку он дешевле российского и его можно закупать на более подходящих условиях.

Как сообщается на сайте Николая Азарова, об этом премьер-министр заявил сегодня, 28 января, в ходе встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, который с лета 2012 года принимает участие в модернизации украинской ГТС.

«Украина заинтересована в поставках природного газа из Европы, который сейчас значительно дешевле российского, - сказал премьер. - Мы можем получать газ из Европы на более лояльных условиях, в которых отсутствует требование «бери или плати» и нет штрафных санкций за недобор газа».

При этом Н.Азаров напомнил, что Украина уже имеет положительный опыт по закупке газа из стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в Российской Федерации до 20 млрд куб. м.

В настоящее время прорабатываются новые пути поставок газа, в частности через Венгрию и Словакию.

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«Нафтогаз» сможет подать встречный иск, если «Газпром» обратится в арбитраж - эксперт

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сможет подать встречный иск в случае, если российский газовый монополист обратится в Стокгольмский арбитраж.

Об этом УНИАН сообщил независимый энергетический эксперт Валентин Землянский.

«Идти в суд «Газпрому» невыгодно, потому что он может получить встречный иск», - сказал В.Землянский.

Эксперт пояснил, что самым главным, чем может оперировать Украина — это решением Венского арбитражного суда в деле по иску, который подавал «Газпром» к немецкой RWE, в котором говорится, что принцип «бери или плати» должен распространяться на весь объем газа который закупает страна у «Газпрома», в данном случае все операторы, которые работают на территории страны.

Тем самым эксперт отметил, что претензии со стороны «Газпрома» о недоборе именно «Нафтогазом» минимального годового объема газа могут быть исчерпаны, так как Украина в целом за 2012 год импортировала 33 млрд куб. м, выполнив обязательства перед российской стороной.

«Согласно контракту, Украина обязана взять и оплатить не менее 80% от 41,6 млрд куб. м. Получается 33,3 млрд куб. м, но НАК импортировал 24,9 млрд куб. м. Господин Фирташ добрал еще порядка 8 млрд. Соответственно в Украину, как государство было поставлено 33,3 млрд куб. м», - отметил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.Однако позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

По данным компании «Укртрансгаз», оператора украинской газотранспортной системы, Россия по итогам 2012 года сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

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Комиссар ЕС обсудит с министром иностранных дел Украины весь спектр энергетических вопросов

Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер обсудит с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой весь спектр энергетических вопросов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Марлин Холзнер.

“На этой неделе комиссар встретится с министром иностранных дел Украины для подготовки к саммиту 25 февраля. Мы обсудим весь спектр вопросов, начиная от членства Украины в Энергетическом сообществе, а также модернизации газотранспортной системы”, - сказала она.

“И я могу представить, что в этих дискуссиях он также спросит об информации относительно добычи сланцевого газа”, - прибавила М.Холзнер.

Как сообщал УНИАН, 30-31 января Л.Кожара посетит Брюссель. Среди его встреч запланирована также встреча с комиссаром ЕС по вопросам энергетики.

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Инфляция в России почти в 3 раза превысила среднеевропейскую

Потребительские цены в РФ в 2012 году увеличились почти в 3 раза, больше чем в среднем по странам Европейского союза - на 6,6% против среднеевропейского показателя 2,3%, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

В декабре 2012 года потребительские цены в Европе выросли на 0,3%, тогда как в России они увеличились на 0,5%, говорится в справке Росстата по индексам цен в России и зарубежных странах.

"В декабре 2012 года... наиболее заметное увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Беларуси (на 1,4%), Германии (на 0,9%), Бразилии (на 0,8%); за период с начала года - в Беларуси (на 21,8%), Турции (на 6,1%), Казахстане (на 6%)", - говорится в документе.

В ряде стран, отмечает Росстат, цены на товары и услуги в декабре снижались на 0,1-0,6%: в США, Канаде, некоторых странах ЕС.

По итогам 2012 года из 38 наблюдаемых стран цены снизились только в трех: в Швейцарии дефляция составила 0,3%, на Украине - 0,2%, в Японии - 0,1%.

Потребительские цены на продукты без учета напитков в ЕС в 2012 году росли быстрее, чем на другие товары и услуги - на 3,6% в среднем по странам ЕС. В России продуктовая инфляция оказалась всего на 0,1 процентный пункт выше общей - 6,7% в 2012 году.

В декабре цены на продукты в РФ выросли на 0,9%, в Европе в среднем на 0,6%.

Среди стран ЕС наиболее заметный прирост цен на продукты в декабре по сравнению с ноябрем 2012 года отмечался в Великобритании, Нидерландах, Чешской республике, Австрии (1,2-1,6%). За весь 2012 год самой высокой продуктовая инфляция была в Венгрии (7,8%), Румынии, Финляндии и на Мальте (6,6-7,2%).

Дешевело продовольствие среди 27 европейских стран только в Греции. В декабре снижение цен составило 0,1%, за 2012 год - 0,5%.

Драйвером продуктовой инфляции в декабре оказались цены на овощи. Как в России, так и в ЕС они подорожали наиболее заметно (соответственно, на 3,2% и 3,7%).

Похожая динамика роста цен наблюдалась в России и ЕС на масла и жиры (0,8% и 0,7% соответственно).

Остальные категории продуктов дорожали в России значительно быстрее, чем в среднем по ЕС. Так, молочные изделия и яйца в РФ подорожали на 1,6% (в ЕС в среднем на 0,3%), фрукты - на 1,3% (на 0,1%) хлеб и крупы - на 0,9% (на 0,1%), рыба и морепродукты (на 0,5% и 0,4%).

В целом за 2012 год в ЕС наряду с ценами на овощи наиболее заметно выросли также цены на фрукты и мясо. В некоторых странах рост цен в разы превышал среднеевропейский: в Словении овощи подорожали на 23%, фрукты - на 17,5%, в Румынии - 20,8% и 14,7% соответственно. Цены на мясо наиболее значительно росли в Венгрии (10,1%) и Финляндии (9,4%).

В России также за период с начала 2012 года более всего увеличились цены на овощи - на 13,4% (в среднем по ЕС - на 8,3%), хлебобулочные изделия и крупы - на 8,3% (2,2% в среднем по ЕС), фрукты - на 7,7% (на 6,1%).

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