ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 января
Экономические материалы
Украинские СМИ
Издание «Дело» в публикации «Законопроект о дефолтах по облигациям зарегистрирован в парламенте» пишет: в документе подается определение термина «дефолт по облигациям» и устанавливаются критерии и правовые последствия его наступления…
http://delo.ua/finance/zakonoproekt-o-defoltah-po-obligacijam-zaregistrirovan-v-parlamen-195773/
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Также «Дело» в публикации «Часть компаний уплатили аванс по налогу на прибыль на неправильные счета» пишет: налоговая напоминает, что приказом Минфина изменена классификация доходов бюджета...
http://delo.ua/businessman/chast-kompanij-uplatili-avans-po-nalogu-na-pribyl-na-nepraviln-195801/
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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «У банкиров угоняют машины», в котором пишет: процедура покупки автомобилей в кредит с начала года стала сложнее. Банки утратили возможность осуществлять регистрацию обременений движимого имущества в режиме онлайн. Теперь внесение информации в госреестр занимает до пяти дней. Банкиры уже обратились в Минюст с просьбой изменить этот механизм, чтобы избежать рисков мошенничества со стороны потенциальных заемщиков. В противном случае придется платить за эту услугу нотариусам почти в пять раз дороже - 150 грн вместо 34 грн.
http://www.kommersant.ua/doc/2115260
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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «АМКУ срывает тарифные планы», в котором пишет: повышению цен компанией «Киевстар» может воспрепятствовать Антимонопольный комитет. В ведомстве сообщили о намерении начать проверку, если оператор повысит тарифы в более чем 50 пакетах, что он планирует сделать в феврале. Юристы считают, что объективных оснований для увеличения тарифов нет. Однако в компании сообщают, что, повышая цены, они стимулируют абонентов переходить на новые пакетные планы, а это было согласовано с АМК…
http://www.kommersant.ua/doc/2115256
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«Сегодня» в публикации «Один нардеп обходится Украине в 2000 гривен в день» пишет: в день народный избранник зарабатывает 460 грн, 73 грн тратит на проезд и 13 грн - на телефон…
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Odin-nardep-obhoditsya-Ukraine-v-2000-griven-v-den.html
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Также «Сегодня» в публикации «МММ» уже продает квартиры под Киевом за 25 000 долларов (фото)» пишет: Мавроди строит коттеджные городки. Вкладчикам дома обещают колоссальную скидку…
http://www.segodnya.ua/regions/kiev/MMM-prodayut-kvartiry-pod-Kievom-za-25-000-dollarov.html
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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Счет от «Газпрома» - неудачная демонстрация укрощения Украины» пишет: Россия, добиваясь полного повиновения от Киева, спровоцировала новый газовый скандал. Для Украины настал момент истины. Если шансом не воспользоваться, то он будет утрачен навсегда…
http://economics.unian.net/rus/detail/155089
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Российские СМИ
Издание «Известия» в публикации «Онищенко: «Не вижу проблем в возвращении грузинского вина и минералки» пишет: глава Роспотребнадзора опасается лишь политизации этого процесса…
http://izvestia.ru/news/543870
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«Ведомости» в публикации «Лекарства в России могут подорожать» пишут: более дорогие оригинальные препараты нельзя будет заменять дешевыми дженериками без долгих и дорогих исследований…
http://www.vedomosti.ru/companies/news/8484231/strana_originalov
(УНИАН)