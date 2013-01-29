Дата визита Януковича в Россию так и не определена. А в Китай поедет снова

Дата государственного визита Президента Украины Виктора Яуковича в Российскую Федерацию пока не определена. Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

“Пока у нас нет даты. Мы отрабатываем этот вопрос”, - сказал Л.Кожара.

При этом он сообщил, что в марте планирует посетить Российскую Федерацию, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о госвизите В.Януковича в РФ.

Напомним, запланированный на 18 декабря 2012 года рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

В пресс-службе Президента Украины тогда заявили, что визит перенесен в связи с необходимостью дополнительных консультаций на экспертном уровне по вопросу выработки взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

16 января 2013 года газета «Известия», ссылаясь на источник в ближайшем окружении В.Януковича, написала, что Президент Украины намерен посетить Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным накануне подписания на саммите Евросоюза Соглашения о зоне свободной торговли, намеченного на 25 февраля.

В тот же день пресс-секретарь Президента Дария Чепак заявила, что В.Янукович не планирует посещать Москву накануне намеченного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

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Между тем, Президент Украины Виктор Янукович в 2013 году может снова осуществить визит в Китайскую Народную Республику.

Об этом шла речь во время встречи министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Чжан Сиюнем, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В частности, как говорится в сообщении, «стороны пришли к общему мнению относительно важности проведения в 2013 году визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику».

Также в ходе встречи глава МИД и посол Китая рассмотрели результаты украинско-китайского сотрудничества в 2012 году и перспективы их развития в 2013 году.

Стороны обсудили пути практической реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, аграрной, энергетической и инвестиционной сферах.