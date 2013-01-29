Министр иностранных дел Украины посетит ЕС, дата визита в РФ еще не определена

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара 30-31 января осуществит визит в Институты Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, программой визита запланировано посещение штаб-квартиры Европейского Союза, где предусмотрены встречи Л.Кожары с вице-президентом ЕК, верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, комиссарами ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, по вопросам энергетики Гунтером Эттингером, по вопросам внутренних дел Сесилией Мальстрем.

Также Л.Кожара встретится с министрами иностранных дел стран - членов ЕС в формате “Украина плюс группа друзей Украины в ЕС”, а также проведет ряд встреч с руководителями комитетов и политических групп Европейского парламента.

Во время визита планируется обсудить вопрос подготовки к саммиту Украина - ЕС, приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу, рассмотреть состояние выполнения повестки дня ассоциации и порядка региональной безопасности.

Отдельное внимание будет уделено усилению взаимодействия между Украиной, как председательствующей в ОБСЕ, и Европейским Союзом. Также внимание будет уделено вопросам Приднестровского урегулирования.

При этом в министерства иностранных дел Украины отмечают, что сроки визита Л.Кожары в Россию еще не определены.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожара сообщил, что в марте планирует осуществить визит в Российскую Федерацию, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о госвизите президента Украины Виктора Януковича в РФ.