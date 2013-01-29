Немыря: у Украины остается 2-3 месяца на выполнение условий ЕС

Брюссель. У Украины остается 2-3 месяца на выполнение условий Евросоюза, выраженных в выводах Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года, если она хочет подписать Соглашение об ассоциации в ноябре этого года на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции Григорий Немыря по итогам встреч, проведенных им в Брюсселе.

“Относительно часовых рамок является ошибкой думать, что впереди есть еще 9-10 месяцев, и что-то можно еще сделать осенью до Вильнюсского саммита. Это ошибочная позиция... и время, которое отводится на соответствующие действия, – следующие 2-3 месяца”, - сказал он.

Украинский депутат напомнил, что условия были четко выписаны в выводах Совета иностранных дел ЕС. Они, прежде всего, касаются немедленного решения проблемы “политически мотивированных преследований”, а также сделать невозможным такие случаев в будущем, усовершенствование избирательного законодательства, а также ряда других реформ.

Относительно избирательного законодательства, то, по словам Г.Немыри, в Брюсселе ожидают или разработки в Украине нового избирательного кодекса, или одобрения с возможными дополнениями уже поддержанного предыдущим составом парламента предыдущего варианта Избирательного кодекса, который был создан, в том числе, при финансовой помощи Еврокомиссии.

Кроме того, депутат сообщил, что ЕС также ожидает то, каким образом будут проведены выборы в 5 одномандатных округах, где Центральная избирательная комиссия не смогла установить результатов, а также – выборы мэра Киева.

“Речь шла также о третьем блоке, который связан с выполнением обязательств относительно одобрения закона о прокуратуре”, - сказал депутат.

Он отметил, что данного закона пока нет, как и не решен вопрос Высшего Совета юстиции, способов его формирования и деятельности.

“Стоит понять важную вещь, что именно Еврокомиссии было поручено странами-членами осуществлять мониторинг и сообщить странам-членам о результатах этого мониторинга. В этом смысле часовая рамка в 2-3 месяца очень важна с точки зрения ожиданий и времени предоставления конкретных результатов”, - сказал Г.Немыря.

Он также напомнил, что существует около 20 ориентиров, в рамках трех выше названных критериев, в рамках которых также вместо прогресса чувствуется регресс.

“Вывод из моих встреч: за событиями в Украине пристально наблюдают, и в этом смысле ошибочна точка зрения, что никому нет дела до Украины, все забыли об Украине - это не так, и в этом контексте, также абсолютно не отвечает истине та мысль, которая некоторыми продвигается, что якобы забыли о Юлии Тимошенко, Юрии Луценко, о существенном откате в стандартах демократии, что, к сожалению, наблюдается в Украине”, - сказал депутат.

“Важно избежать иллюзий, что по каким-то сугубо геополитическим причинам соглашение может быть автоматически подписано, несмотря на то, что происходит в Украине. Это не так. И собственно это – мой основной вывод”, - добавил Г.Немыря.

Он отметил, что по возвращении в Киев проинформирует своих коллег в парламенте относительно позиции ЕС, и выразил надежду, что то время, которое осталось, будет побуждать и большинство, и оппозицию, и правительство, и Президента делать не новые декларации, а конкретные действия.

Депутат также подчеркнул, что в случае, если подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре не удастся, то из-за последующих выборов в ряде стран-членов, выборов Европарламента и формирования нового состава Еврокомиссии в 2014 году этот вопрос может быть “заморожен”, как минимум, на два года.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

В настоящее время Соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.