Анонс на 30 января

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: «Россия – Украина: газовой вопрос. Перспективы на 2013». Участники в Киеве: независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский; директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. В Москве: зав.кафедрой мировой экономики НИУ ВШЭ, профессор Леонид Григорьев; ведущий аналитик департамента энергетики Института энергетики и финансов Николай Иванов.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифинга с участием министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова и министра юстиции Александра Лавриновича.

* Состоится презентация проекта "Снова к работе: реинтеграция матерей и отцов в профессиональную жизнь после отпуска по уходу за ребенком". Организатор - ВОО "Лига социальных работников Украины". Участники: Светлана Толстоухова, президент ВОО "Лига социальных работников Украины"; Хосе Роман Леон Лора, первый советник, руководитель отдела экономического сотрудничества, регионального и социального развития Представительства ЕС в Украине; Наталья Кравченко, главный специалист по вопросам культуры и гендерной политики отдела гуманитарным вопросам и молодежной политики департамента развития профсоюзного движения аппарата Федерации профсоюзов Украины; Михаил Корюкалов, руководитель проекта и др.

* Пресс-конференция на тему: “Развитие украинского IT-сектора: внедрение новых налоговых стимулов”. Участники: Игорь Лисицкий, глава Совета по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий, один из разработчиков законопроектов по предоставлению налоговых стимулов IT-рынку; Владимир Шаров, вице-президент компании GlobalLogic; Виталий Тищенко, генеральный директор ABBYY Украина.

* Пресс-конференция на тему: «Счет за газ на 7 млрд: платить или не платить?». Участники: эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук; независимый эксперт Владимир Сапрыкин.

* Пресс-конференция на тему: «Что обещает газовый конфликт Украине?». Участники: эксперты по энергетическим вопросам Александр Нарбут, Владимир Омельченко, Валентин Землянский и старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин.

* Пресс-конференция на тему: «9 лет украинской Википедии: достижения, уроки и перспективы». Участники: академик НАНУ Виктор Гринченко; вице-президент АН высшей школы Украины Максим Стриха; основатель и исполнительный директор ОО «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич, член правления Национального союза краеведов Украины, руководитель проекта «Вики любит Землю» Евгений Букет.

* Хозяйственный суд Киевской области продолжит рассмотрение дела по иску Бориспольского межрайонного прокурора Киевской области в интересах государства в лице Госавиаслужбы Украины к ООО «Эко-Сервис» об обязательстве прекратить хозяйственную деятельность. ООО «Эко-Сервис» на основании договора аренды использует полигон твердых бытовых отходов, на котором наблюдается массовое скопление птиц. Свалка находится в 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Борисполь». За 2012г. в аэропорту «Борисполь» произошло 6 столкновений воздушных судов с птицами. Госавиаслужба неоднократно обращалась в местные органы власти по вопросам закрытия или переносе свалки, используемой ООО «Эко-Сервис», однако вопрос функционирования свалки не решен и остается реальной угрозой безопасности полетов в аэропорту «Борисполь».

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