Узбекистан до июня может присоединиться к зоне свободной торговли СНГ

Минск. Узбекистан к концу мая 2013 года может присоединиться к зоне свободной торговли СНГ, договор о создании которой 18 октября 2011 подписали ряд стран бывшего СССР, в том числе и Украина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом 29 января сообщил журналистам директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов перед началом межмидовских консультаций в Исполкоме СНГ.

«На 31 мая в Минске запланировано заседание Совета глав правительств СНГ. Возможно, к этому времени завершится процесс присоединения Узбекистана к зоне свободной торговли СНГ», - сказал М.Евдокимов.

Он также отметил, что не исключено, что к середине 2013 года все страны, которые подписали Договор о зоне свободной торговли, его ратифицируют.

«Кыргызстан и Таджикистан еще не ратифицировали договор, но процедура в стадии завершения. Этот договор выгоден всем странам, потому что с учетом ситуации в мире взаимная торговля увеличивается. Это значит, что увеличиваются налоги, есть больше средств, чтобы платить пенсии. Это выгодно всем странам СНГ и нашим гражданам», - подчеркнул М.Евдокимов.

На межмидовских консультациях в Исполкоме СНГ 29-30 января обсуждаются вопросы, касающиеся сотрудничества стран - участниц Содружества, вступления в силу Договора о зоне свободной торговли, празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участники консультаций планируют также рассмотреть ход подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Ташкенте, согласовать проект плана многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев прогнозировал, что Узбекистан присоединится к договору о зоне свободной торговли в рамках СНГ до конца 2012 года.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа 2012 Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».