Азарова отвлекает от работы «высосанная из пальца» критика правительства в СМИ

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что необоснованная критика правительства на некоторых телеканалах отвлекает чиновников от работы, поскольку ми приходится проверять неправдивую информацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил в ходе встречи с членами Совета предпринимателей.

"Есть придуманные недостатки, выдуманные и высосанные из пальца. Это отвлекает от работы, причем отвлекает премьер-министра, аппарат Кабинета министров, когда мы проверяем абсолютно фальшивые сюжеты", - заявил Н.Азаров.

При этом он не уточнил, о каких сюжетах и на каких телеканалах ведет речь.

Премьер призвал СМИ давать достоверную информацию обществу.

"Когда говорят, что у Азарова специфическое понимание работы СМИ, то я хотел бы на это ответить: вся специфика заключается в том, что я просил бы говорить правду и давать достоверную информацию - вот и вся специфика", - сказал Н.Азаров.

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