Азарова отвлекает от работы «высосанная из пальца» критика правительства в СМИ
Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что необоснованная критика правительства на некоторых телеканалах отвлекает чиновников от работы, поскольку ми приходится проверять неправдивую информацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил в ходе встречи с членами Совета предпринимателей.
"Есть придуманные недостатки, выдуманные и высосанные из пальца. Это отвлекает от работы, причем отвлекает премьер-министра, аппарат Кабинета министров, когда мы проверяем абсолютно фальшивые сюжеты", - заявил Н.Азаров.
При этом он не уточнил, о каких сюжетах и на каких телеканалах ведет речь.
Премьер призвал СМИ давать достоверную информацию обществу.
"Когда говорят, что у Азарова специфическое понимание работы СМИ, то я хотел бы на это ответить: вся специфика заключается в том, что я просил бы говорить правду и давать достоверную информацию - вот и вся специфика", - сказал Н.Азаров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Азаров обещает серьезные барьеры для импорта некачественного ширпотреба
Азаров в очередной раз заявляет, что в этом году "никаких курсовых провалов не будет"
Азаров уверяет, что Кабмин работает над тем, чтобы люди не уезжали из Украины
Азаров жалуется, что СМИ искажают социальную политику государства