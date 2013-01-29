Беларусь хочет активизировать работу с европейскими партнерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем согласовал ряд предложений внешнеполитического ведомства по активизации работы на западном направлении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

«Особо затрагивался вопрос перспективы взаимоотношений Беларуси с Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки. Глава государства согласовал ряд предложений МИД Беларуси, направленных на дальнейшую активизацию работы с европейскими партнерами», - отметили в пресс-службе Президента Беларуси.

А.Лукашенко также обратил внимание на отношения Беларуси с партнерами на Западе и Востоке.

«Что у нас происходит на оси Восток-Запад? Меня интересует больше западная проблематика. Тем не менее в преддверии Высшего Государственного Совета Союзного государства, возможно, есть вопросы и на восточном направлении в плане ЕЭП и Российской Федерации», - сказал Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 18 января советник Президента Литвы по иностранным делам Йовита Нелюпшене заявила, что литовская сторона не намерена приглашать представителей официального Минска на саммит инициативы "Восточное партнерство", проведение которого запланировано в Вильнюсе на ноябрь 2013 года.

В настоящее время под визовые и экономические санкции ЕС подпадают 243 белорусских чиновника, в том числе Президент Беларуси А.Лукашенко и министр иностранных дел Беларуси В.Макей.

*** «Восточное партнерство» - программа ЕС, направленная на усиление сотрудничества с шестью странами - восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.