ТОП-10 (29 января)

Украина не исключает ассоциированного членства в Таможенном союзе - Кожара

Дефицит платежного баланса Украины в 2012 году вырос до 4,174 млрд долл.

Соглашение с Shell предусматривает обязательное участие государства - проект документа

Миссия МВФ начала работу в Украине

Диверсификация источников импорта газа не повлияет на его стоимость для Украины - S&P

Минфин привлек 100 млн грн и 322 млн долл. на ОВГЗ-аукционе

Shell и «Надра Юзовская» получат значительные налоговые льготы

Правительство снизило минимальную стоимость региональных инвестпроектов

Азаров обещает серьезные барьеры для импорта некачественного ширпотреба

«Газпром» зарезервировал 12,6 млрд евро на трубу до «Южного потока»

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Украина не исключает ассоциированного членства в Таможенном союзе - Кожара

Украина не исключает возможности ассоциированного членства в Таможенном союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

По его словам, на сегодняшний день Украина продолжает переговоры с Таможенным союзом о формате сотрудничества и надеется найти компромиссный вариант.

«История существования многих экономических объединений говорит о том, что любая страна может найти точки соприкосновения, каким образом сотрудничать с теми или иными экономическими организациями. Можно говорить и о статусе ассоциированного членства, и о частичном присоединении к тем или иным уставным документам», - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что переговоры о сотрудничестве с Таможенным союзом будут продолжены в текущем году. Сложность этих переговоров, подчеркнул Л.Кожара, заключается в том, что уставные документы Таможенного союза не предполагают частичного присоединения стран к этой организации.

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Дефицит платежного баланса Украины в 2012 году вырос до 4,174 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года, по сравнению с 2011 годом, увеличился в 1,7 раза – до 4,174 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) остался приблизительно на уровне прошлого года – 7,045 млрд долл. (+30 млн долл.)

В декабре 2012 года дефицит сводного платежного баланса составил 0,838 млрд долл. против 0,539 млрд долл. в ноябре 2012 года и 0,093 млрд долл. в декабре 2011 года. В том числе дефицит текущего счета – 1,951 млрд долл. (в ноябре 2012 года – 0,85 млрд долл., в декабре 2011 года – 1,196 млрд долл.), а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций – 1,113 млрд долл. (в ноябре 2012 года – 0,311 млрд долл., в декабре 2011 года – 1,103 млрд долл.)

Как сообщал ранее УНИАН, дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,455 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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Соглашение с Shell предусматривает обязательное участие государства - проект документа

Соглашение о разделе продукции (СРП) от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская» предусматривает обязательное участие государства в проекте.

Текст проекта соглашения обнародовал депутат Харьковского облсовета, на сессии которого 17 января было одобрено Соглашение «О распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзовская, между государством Украина и компанией «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В.» и ООО«НАДРА Юзовская».

Согласно документу, соглашение предусматривает реализацию пятилетней программы по геологическому изучению участка добычи газа на Юзовской площади стоимостью 410 млн долл.

Финансирование программы должно осуществляться участниками проекта Shell и «Надра Юзовская», при этом зарубежный партнер должен взять на себя полное финансирование проекта, при условии что государство не утратит контроль над «Надра Юзовская».

Также в соглашении указаны размеры бонусов, которые компания Shell обязуется перечислить государству. В частности, в течение 7 дней после подписания СРП государство получает бонус в размере 25 млн долл. Следующий бонус в размере 25 млн долл. государство может получить, если в ходе исследования газового участка будет происходить добыча газа.

Последующие же бонусы возможны по завершении пятилетней программы по изучению площади, при начале первой разработки – 50 млн долл., при достижении пикового уровня добычи – 100 млн долл.

За специальные разрешения на разработку Юзовской площади инвесторы заплатят государству 4 млн долл., и 5 млн долл. за предоставления данных по участку.

Данный договор заключается на 50 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.

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Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, 29 января прибыла с визитом в Украину, сообщили агентству УНИАН в представительстве МВФ в Киеве.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ будет находиться в Украине в период с 29 января по 12 февраля. Основной темой переговоров станет новая программа сотрудничества с Фондом.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Напомним также, что в середине декабря 2012 года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.

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Диверсификация источников импорта газа не повлияет на его стоимость для Украины - S&P

Запланированные объемы поставок и цены на газ, импортируемый с европейских рынков, в настоящее время таковы, что вряд ли смогут существенно повлиять на стоимость импорта газа в Украину.

Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданном УНИАН.

«В случае реэкспорта газа или его поставки по своповым контрактам из Германии стоимость импорта, по мнению экспертов нефтегазовой отрасли, составит 410-415 долларов за тысячу кубометров, в то время как средняя годовая цена импортируемого украинского газа в 2012 г. равнялась примерно 424 долларам», - обратили внимание аналитики агентства.

По их мнению, Россия является единственно возможным поставщиком газа для Украины, за исключением ситуации, когда Украина начнет использовать имеющиеся газопроводы в реверсном режиме. Однако и это не только не снизит объемов импорта, но и негативно повлияет на показатели внешнего финансирования Украины. «В 2011 г. вследствие резкого повышения стоимости импорта топлива до 21 млрд долл. (по сравнению с 15 млрд долл. в 2010 г.) дефицит счета текущих операций превысил 5% ВВП против 2% в 2010 г. Высокая стоимость импортируемого газа нивелирует резкое сокращение импорта сырой нефти в 2012 г. И потому мы ожидаем, что в период до 2015 г. дефицит счета текущих операций будет в среднем составлять около 6% ВВП Украины, а совокупные потребности страны во внешнем финансировании останутся высокими и, по оценкам, составят примерно 130% поступлений по счету текущих операций и доступных резервов в течение этого периода», - говорится в докладе S&P.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентства S&P сегодня, 29 января, вышло с заявлением о том, что затягивание реформы нефтегазового сектора в совокупности с высокой зависимостью от газового импорта и неэффективной структурой всего газового рынка способно повлиять на снижение суверенных кредитных рейтингов Украины.

Вместе с тем, 28 января Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключило возможности понижения рейтинга НАК «Нафтогаз Украины» в случае, если компания примет счет, выставленный «Газпромом» на недобор Украиной газа в 2012 году в размере 7 млрд долл., а также в случае неблагоприятного для «Нафтогаза» исхода дела в арбитраже.

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Минфин привлек 100 млн грн и 322 млн долл. на ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 29 января, привлекло в государственный бюджет 100,32 млн грн и 321,97 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин удовлетворил 3 из 3 заявок, поданных на приобретение 3-летних гривневых госбумаг, доходность установлена на уровне 9,2%. Также были удовлетворены 2 из 3 заявок на покупку 3-летних валютных ОВГЗ, доходность составила — 8,25%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 4 заявки (на сумму 290 млн грн) на годовые гривневые бумаги и 7 заявок (на сумму 48 млн долл.) на 2-летние валютные ОВГЗ.

Гривневые госбумаги со сроком обращения 5 и 7 лет инвесторов снова не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин 22 января привлек в государственный бюджет 11,09 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планировал провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 29 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,72 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 112,9 млрд грн, в собственности банков - 66,34 млрд грн, нерезидентов - 5,48 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Shell и «Надра Юзовская» получат значительные налоговые льготы

Государство намерено предоставить компаниям Shell и «Надра Юзовская» освобождение от таможенного сбора, рентной платы за добычу газа, платы экологического налога, сбора за специальное водопользование и еще ряда налоговых сборов при реализации проекта добычи сланцевого газа на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области).

Об этом говорится в проекте соглашения «О разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади «Юзовская», между государством Украина и компанией «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В.» и ООО «НАДРА Юзовская». Текст соглашения, одобренного депутатами Харьковского облсовета 17 января, обнародовал депутат облсовета Иван Варченко.

Согласно документу, инвесторам предоставляется право на транспортировку, экспорт без ограничений с территории государства без уплаты каких-либо таможенных и экспортных платежей, а также без квот и лицензий и других подобных ограничений или любых других налогов (кроме НДС, который применяется по нулевой ставке), своей доли товарной продукции.

Также предоставляется: право на вывоз из государства без каких-либо затрат полученной инвесторами информации об участках; право ввозить, хранить и вывозить услуги, а также имущество иностранного происхождения без уплаты таможенных платежей; право на получение виз с правом многократного въезда и выезда, разрешений на трудоустройство и вида на жительство для иностранных работников и другого иностранного персонала.

При этом, согласно соглашению, компании Shell и «Надра Юзовская» при разработке Юзовской площади будут платить исключительно налог на прибыль, НДС и вносить плату за недропользование. Ставка налога на прибыль для инвесторов проекта будет составлять 19%, а с 2014 года – 16%, независимо от изменений законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 января было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская». Напомним, в мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

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Правительство снизило минимальную стоимость региональных инвестпроектов

Кабинет министров снизил минимальную сметную стоимость инвестиционных программ (проектов), которые могут реализоваться за счет бюджетных средств Государственного фонда регионального развития.

Как сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее постановление правительство приняло 23 января.

«Для предоставления возможности регионам привлекать государственные средства на социально важные объекты со сравнительно небольшой сметной стоимостью принято правительственное решение, которым внесены изменения в порядок использования средств фонда. Для объектов регионального, межрегионального и областного значения сметная стоимость уменьшена с 5 до 1 млн грн, для проектов районного значения и тех, которые направлены на решение проблем одной или нескольких территориальных общин, городов районного значения, сел, поселков, - с 1 млн грн до 200 тыс. грн», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник.

По его словам, в государственном бюджете на расходы Фонда регионального развития предусмотрено 990 млн грн, а предложений регионов сформировано на общую сумму более 3 млрд грн: первоочередные проекты на сумму около 990 млн грн и дополнительные 2,1 млрд грн, которые планируется привлечь под государственные гарантии для увеличения фонда.

По данным Минрегиона, средства Государственного фонда регионального развития планируется направить на 557 объектов социального значения, из которых 449 - переходящие с прошлых лет и 108 - проекты строительства. Предполагается провести строительные работы в 92 дошкольных и 24 спортивных заведениях, 154 школах, 94 учреждениях здравоохранения, 193 объектах водо-, тепло-, газоснабжения, учреждениях культуры, транспортной инфраструктуры и т.д.

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Азаров обещает серьезные барьеры для импорта некачественного ширпотреба

Премьер-министр Украины Николай Азаров выступает за создание серьезных барьеров для ввоза в страну некачественных товаров легкой промышленности импортного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета предпринимателей.

Н.Азаров подчеркнул, что отечественная легкая промышленность развивается очень слабо.

«Мы дошли до грани. Что это за страна в 45 миллионов, которая ничего не производит с точки зрения легкой промышленности? У каждого из нас сидящих костюмы импортные, рубашки импортные, галстуки импортные, обувь импортная. Куда дальше ехать? Приехали уже. Настало время принимать самые, будем говорить, радикальные меры, которые позволят нам подняться», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что для налаживания ситуации в отрасли необходимо не только создавать благоприятные условия для развития собственного производства, но и защищать рынок от некачественного дешевого импорта.

«Тут комплекс мер нужен. Не только налоговые, кредитные (преференции - УНИАН), но это еще и проверка качества того, что нам завозится, и серьезные барьеры на границах для некачественного ширпотреба. Очень серьезные барьеры», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2012 году в Украине спад производства в легкой промышленности составил 5,3% по сравнению с 2011 годом, в 2011-м — отмечался рост на 7,7% по сравнению с 2010 г.

С 1 января 2011 г. предприятия легпрома, кроме тех, которые производят продукцию на давальческом сырье, сроком на 10 лет не облагается налогом на прибыль.

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«Газпром» зарезервировал 12,6 млрд евро на трубу до «Южного потока»

Российский газовый гигант «Газпром» раскрыл суммарные расходы на строительство экспортной трансчерноморской магистрали «Южный поток», проектируемой в обход Украины, ценовые споры с которой уже неоднократно останавливали прокачку российского газа в Европу, сообщает Reuters.

Напомним, 26 января государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долл. за газ, который Украина не закупала в 2012 году. «Нафтогаз» при этом заявляет о выполнении своих финансовых обязательств перед российским газовым монополистом в прошлом году.

Первоначально «Газпром» оценивал расходы на строительство морского и трансбалканского участков трубопровода в 16 млрд евро, не исключая, что затраты могут вырасти, увеличивая и без того критикуемый аналитиками за чрезмерную раздутость бюджет концерна.

В опубликованной на сайте монополии справке о долгосрочной инвестпрограмме говорится, что компании предстоит потратить еще 509,585 млрд рублей (12,6 млрд евро) до 2017 года на газопроводы по территории РФ, чтобы подключить "Южный поток" к северным месторождениям углеводородов.

Таким образом, общий бюджет амбициозного проекта стремится к 29 млрд евро, превышая ожидания аналитиков, которые оценивали его на уровне 24-25 млрд евро. Часть расходов на морской и трансбалканский участки магистрали возьмут на себя партнеры «Газпрома».

В декабре 2012 года концерн сварил первый символический шов трубопровода, но аналитики уверены, что реальное строительство начнется только в 2014 году. России вначале нужно добиться от Евросоюза статуса транснациональной трубопроводной системы для "Южного потока", ведь 100-процентная загрузка трубы газом одного поставщика противоречит законам ЕС.

Но, по планам РФ, в конце 2014 года магистраль должна качать 15,75 млрд кубометров газа в Европу, а еще через два года ее обещают расширить в четыре раза, построив три дополнительные нитки. Экспорт российского газа вне СНГ упал в 2012 году на 8% вместе с добычей «Газпрома».

Аналитики Citi пишут, что удельные расходы концерна составят 267 тыс. долл. за прокачку 1 тыс. кубических метров на километр, что значительно дороже большинства подобных российских и зарубежных проектов.

«Газпром» в той же справке сообщил, что суммарные расходы на подключение Бованенковского месторождения к единой системе магистральных газопроводов составляют 989,8 млрд. рублей в 2007-2015 годах (32,9 млрд долл.).

Ямальское Бованенково является ресурсной базой для расширения подводного газопровода "Северный поток" - несмотря на падение спроса, «Газпром» готовит удвоение его пропускной способности. Пока эта магистраль, соединившая в 2011 году Балтийское побережье РФ и Германию, загружена не полностью.

Аналитики критикуют почти триллионный бюджет трубы Бованенково-Ухта за то, что строительство новой 1.100-километровой магистрали в условиях вечной мерзлоты имеет куда меньше экономического смысла, чем прокладка небольшой перемычки до уже существующих трубопроводов. Но «Газпром» не ограничивается этим проектом и строит другой - систему Ухта-Торжок для прокачки ямальского газа в Европу за 232,12 млрд рублей (7,7 млрд долл.) в 2010-2017 гг., говорится в справке.

Общая сумма инвестиций ОАО «Газпром» (без учета нефтяного и электроэнергетического бизнеса) в 2013 году составит 705,4 млрд рублей (23,5 млрд долл.), но размер капитальных расходов концерна традиционно возрастает в течение года.

Хорошим примером тому является прошедший год - в январе оказалось, что суммарный размер капитальных расходов группы «Газпром» в 2012 году достигнет 44 млрд долл. вместо ранее заявленных 40 млрд долл.

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