Сенат США утвердил Керри на посту госсекретаря. Он намерен продолжить тактику Клинтон
Сенат Конгресса США утвердил главу международного комитета Джона Керри на посту госсекретаря.
Как сообщает РИА «Новости», за Дж.Керри проголосовали 94 сенаторов, против - трое.
Кандидатуру сенатора на пост главы Госдепартамента Президент США Барак Обама выдвинул 21 декабря.
Бывший кандидат в президенты Дж.Керри - один из самых уважаемых и известных в мире американских специалистов по внешней политике.
69-летний Дж.Керри уже несколько недель готовится к новой работе под руководством нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон, решившей покинуть пост по окончании первого срока президентства Б.Обамы.
На слушаниях в международном комитете сенатор заверил, что его действия не пойдут вразрез с политикой администрации Б.Обамы и что он намерен продолжить тактику, выбранную его предшественницей Х.Клинтон.