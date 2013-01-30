ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович до выборов зачистит политическое поле от старых «донецких» - политолог» пишет: директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко рассказал, почему Виктор Янукович избавляется от людей, которые привели его к власти…

http://delo.ua/opinions/janukovich-do-vyborov-zachistit-politicheskoe-pole-ot-staryh-doneck-195951/

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Также «Дело» в публикации «Кабмин хочет решить газовый спор с Россией полюбовно» пишет: Украина готова рассмотреть вопрос погашения долга за непотребленный российский газ путем реструктуризации...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-hochet-reshit-gazovyj-spor-s-rossiej-poljubovno-195907/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Договор дороже денег», в котором пишет: компания Shell получила беспрецедентные налоговые льготы для разработки месторождения сланцевого газа в Украине. Обнародованный проект соглашения с компанией предполагает освобождение ее от уплаты налогов и сборов на общую сумму до 80 млн долл. в год. Оппозиционные партии назвали договор опасным и намерены оспорить его в суде, однако юристы считают, что их шансы на победу невелики. Эксперты констатируют, что Shell удалось добиться условий работы, о которых инвесторы, работающие в Украине, могут только мечтать…

http://www.kommersant.ua/doc/2116126

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров почувствовал Майдан», в котором пишет: премьер-министр Николай Азаров рассказал представителям бизнеса о мерах по стимулированию экономики. Дискуссия с ними подтвердила, что ситуация за 2012 год ухудшилась до уровня, близкого к критическому, однако правительство не готово идти на жесткие и непопулярные решения для преодоления негативных тенденций, опасаясь массовых протестов предпринимателей. В поисках путей стимулирования производства в Кабинете министров готовятся к размещению государственных заказов на предприятиях…

http://www.kommersant.ua/doc/2115604

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«Сегодня» в публикации «Украинцев донимают звонками и «вешают» чужие кредиты из-за злых шуток» пишет: украинцы страдают от разглашения их персональных данных, а милиция не всегда может найти виновных…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Daty-rozhdeniya-i-nacionalnost-stanut-taynoy-za-razglashenie-shtraf.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киев против «Газпрома» - в чем суть игры» пишет: Украина не признает санкций за недобор газа. Эксперты считают, что это - политика, в суд Россия вряд ли пойдет…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Ukraina-protiv-Gazproma.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Оформить покупку квартиры теперь можно быстрее, но вдвое дороже» пишет: первый месяц работы новой системы регистрации прав на недвижимость выявил и "плюсы", и "минусы" - время на регистрацию сократилось, но затраты на оформление сделки выросли минимум вдвое. УНИАН разбирался, как сложилась ситуация в Киеве и регионах…

http://economics.unian.net/rus/news/155169-oformit-pokupku-kvartiryi-teper-mojno-byistree-no-vdvoe-doroje.html

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Также сайт «УНИАН-экономика» в материале «В Украине востребованы специалисты с прицелом на зарубеж» пишет: пока власть разрабатывает все новые и новые законы, чтобы оживить рынок труда, большинство украинцев отдают предпочтение работе за границей. Их не устраивает ни экономическая, ни политическая ситуация в стране…

http://economics.unian.net/rus/news/155276-v-ukraine-vostrebovanyi-spetsialistyi-s-pritselom-na-zarubej.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «В Госдуме переоборудуют столовые из-за жалоб депутатов» пишет: в ближайшие два года в здании Государственной думы РФ будут отремонтированы и переоборудованы все столовые. Такое обещание дали в Управлении делами президента, которое отвечает за питание народных избранников, после многочисленных жалоб депутатов на некачественную еду…

http://izvestia.ru/news/543875

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«Ведомости» в публикации «Дмитрий Медведев снова готов провести модернизацию - сроком до 2018 г.» пишут: в основу программы деятельности кабинета министров РФ положены инаугурационные указы президента…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8535571/schaste_po_medvedevu

(УНИАН)