Кризис в Сирии достиг "беспрецедентного уровня ужаса" – спецпосланник ООН

Кризис в Сирии достиг "беспрецедентного уровня ужаса", страна "уничтожается", и последствия его грозят нестабильностью всему региону.

Как передает Русская служба Би-Би-Си, об этом в Совете Безопасности ООН заявил спецпосланник организации по Сирии Лахдар Брахими.

Его выступление последовало после того, как в Алеппо были найдены десятки трупов молодых мужчин. На берегу реки Кувайк на западе города найдено более 70 тел. У большинства умерших руки связаны за спиной и прострелены головы.

Л.Брахими дал жесткую оценку ситуации в Сирии, которая отражает его раздражение тем, что Совет Безопасности ООН бездействует из-за позиции по Сирии России и Китая.

"Страна распадается на глазах у всего мира. Помочь может только международное сообщество. И в первую очередь, - Совет Безопасности", - заявил он.

Позже, общаясь с журналистами, Л.Брахими высказал мнение, что сирийские власти и оппозиция уничтожают страну по частям, и это отражается на всем регионе.

"Именно поэтому я считаю, что Совет Безопаснотси больше не может продолжать говорить - у нас разногласия, давайте дождемся лучших времен. Я считаю, надо решить эту проблему", - отметил алжирский дипломат.

Л.Брахими пытается найти способы урегулирования сирийского конфликта с августа прошлого года, когда бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан ушел с поста специального посланника ООН по Сирии.

Совет Безопасности ООН не может достичь согласия по вопросу о конфликте в Сирии уже больше года. США, Великобритания, Франция и другие западные страны добиваются принятия резолюций, предусматривающих санкции против правительства Башара Асада.

Однако Россия и Китай уже три раза накладывали вето на резолюции. Кроме того, Москва, близкий союзник Дамаска, отказывается поддерживать призывы к Б.Асада покинуть свой пост.

По данным ООН, с начала конфликта весной 2011 г. в стране погибло 60 тыс. человек.