Украина в рейтинге свободы слова опустилась на уровень Алжира и Гондураса

Во Всемирном индексе свободы слова за 2012 год Украина опустилась на 10 позиций и заняла 126 место из 179.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ», которая сегодня обнародовала свой ежегодный Всемирный индекс свободы слова.

«Как раз в то время, когда Украина взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), эта страна опустилась в мировом рейтинге свободы слова на 10 позиций (с 116 до 126 места) и заняла место между Алжиром и Гондураса», говорится в пресс-релизе.

«Хронически высокий уровень насилия в отношении журналистов достиг нового пика, и на фоне тотальной безнаказанности является той нездоровой атмосферой, которая лишь увеличивает уязвимость независимых медиа-ресурсов», - заявил руководитель Европейского Бюро «Репортеров без границ» Йохан Бор.

По его словам, этот год стал худшим годом для Украины в сфере свободы слова, начиная со времен Помаранчевой революции – резко выросло количество физических нападений на журналистов и появились факты, свидетельствующие о политической цензуре.

В свою очередь представитель «Репортеров без границ» в Украине Оксана Романюк подчеркнула, в 2012 было зафиксировано рекордное количество нарушений прав журналистов за последние 10 лет. В частности, количество случаев физической агрессии в 2012 выросло почти в три раза, по сравнению с предыдущим годом; в украинских СМИ зафиксированы факты политической цензуры, выросло количество замалчиваемых тем.

Что касается позиции в рейтинге стран-соседей Украины, Беларусь поднялась на 11 позиций и заняла 157 место после прошлогоднего падения, связанного с массовыми арестами журналистов и преследованиями во время президентских выборов. Россия опустилась еще на 6 позиций (148 место) после прихода к власти Владимира Путина, который возобновил репрессии в ответ на волну оппозиционных выступлений. Молдова заняла в рейтинге 55 место (по сравнению с 53 в 2012), Польша – 22 (по сравнению с 24 в 2012).

Нынешний индекс свободы слова возглавили те же три европейские страны, которые его возглавляли в прошлом году, – Финляндия, Нидерланды и Норвегия. Последние три позиции в рейтинге тоже остались неизменными – их традиционно заняли Туркменистан, Северная Корея, и Эритрея.

«Индекс свободы слова не принимает во внимание политическую систему стран, но очевидно, что демократии лучше защищают свободу производить и распространять достоверные новости и информацию, чем страны, где права человека нарушаются», - заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

В то же время с обнародованием Всемирного индекса свободы слова «Репортеры без границ» запускают новый механизм глобальной оценки свободы слова. Этот новый аналитический инструмент измеряет общий уровень свободы информации в мире и показатели правительств стран мира в их совокупности в этой сфере. Принимая во внимание появление новых технологий и взаимозависимость правительств и народов, свобода производить и распространять новости и информацию должна быть оценена как на глобальном, так и на национальном уровне. В настоящее время, в 2013 году, «показатель» свободы средств массовой информации составляет 3395, и является точкой отсчета для следующих показателей. Показатель можно также разбить по регионам, и путем соотношения на основе численности населения каждого региона он может быть использован для получения оценки от нуля до 100, в которой нуль представляет общее уважение к свободе СМИ. На сегодня этот показатель составляет 17,5 для Европы, 30,0 - для Америки, 34,3 - для Африки, 42,2 - Азиатско-Тихоокеанского региона и 45,3 - для бывших советских республик, 48,5 - для Ближнего Востока и Северной Африки.