Анонс на 31 января

* Собрание народных депутатов Украины - членов оппозиционных фракций.

* Пресс-конференция на тему: «Актуальные вопросы инвестирования в семенную отрасль Украины на фоне процессов мировой экономики». Участники: Валерий Хаджиматов, исполнительный директор семенной ассоциации Украины, Максим Рябушев, руководитель направления БиоСайенс ООО «Байер»; Владимир Першута, руководитель отдела семян ООО Фирма «Эридон»; Людмила Василенко, председатель наблюдательного совета ООО «Агробонус», Иван Терещенко, представитель ООО «РАЖТ Украина», Сергей Феофилов, ген. директор ООО «УкрАгроКонсалт». Будут рассмотрены вопросы создания благоприятного инвестиционного климата, факторы инвестиционной привлекательности и пути привлечения инвестиционных ресурсов в семенной сектор аграрной отрасли Украины.

* Круглый стол на тему: «Украина – РФ: газовая война?». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Штраф «Нафтогазу» – экономически обоснованное требование или политический шантаж? Что должна делать Украина в сложившейся ситуации? Кому выгоден суд между «Нафтогазом» и «Газпромом»? Чьи интересы в Украине затронет «газовая война»? Сможет ли «газовая война» заставить Украину вступить в ТС или, напротив, ускорит её движение к ЕС? Когда Украина станет энергетически независимым государством? Участники: Инна Богословская, народный депутат Украины, ПР; Сергей Пашинский, народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»; Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»; Иван Плачков, глава наблюдательного совета «Киевэнерго»; Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Пресс-конференция на тему: «Как повлияет «валютный налог» на долларовые зарплаты украинцев?». Участники: Сергей Кравченко, эксперт Совета предпринимателей при Кабинете министров, Александр Охрименко, финансовый эксперт.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие во встрече с представителями общественных организаций и экспертами по вопросам обсуждения проекта Закона Украины «О внутренней торговле».

* Состоится пресс-тур на ГП «Украинская железнодорожная скоростная компания» с посещением технической пассажирской станции по обслуживанию скоростных электропоездов «Дарница».

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