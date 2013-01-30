ТОП-10 (30 января)

Прасолов: по итогам работы миссии МВФ подписание новой программы не ожидается

Глава Укргосреестра написал заявление об увольнении

Украинский банк реконструкции и развития планируют создавать с нуля

"ДТЭК" покупает Vanco Ukraine

S&P и Fitch присвоили выпуску евробондов Ferrexpo рейтинг «В»

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2012 году на уровне 0,2%

Украина из-за нехватки денег хочет договориться о постепенной выплате долга ЕЭСУ

Украина планирует в этом году стать лидером по добыче газа на Черном море

ВВП Украины в прошлом квартале упал на 2,7%, в 2012 году вырос на 0,2%

Минфин в феврале планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

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Прасолов: по итогам работы миссии МВФ подписание новой программы не ожидается

По итогам работы миссии Международного валютного фонда в Украине не ожидается подписания новой программы сотрудничества, заявил журналистам в среду в Киеве министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Не предполагается, что сразу после окончания работы миссии сразу же мы подпишем в Киеве или поедем туда (в США - УНИАН) и подпишем меморандум. Сейчас основная задача миссии - это изучить ситуацию в Украине», - сказал И.Прасолов.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, 29 января прибыла с визитом в Украину, и будет находиться тут до 12 февраля. Говорилось о том, что основной темой переговоров станет новая программа сотрудничества с Фондом.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Напомним также, что в середине декабря 2012 года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит

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Глава Укргосреестра написал заявление об увольнении

Председатель Государственной регистрационной службы Украины Леонид Ефименко написал заявление об освобождении его от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр юстиции Александр Лавринович.

“Это решение назревало давно, это не какая-то большая неожиданность, и Леонид Васильевич Ефименко собственноручно написал заявление об освобождении”, - сказал А.Лавринович.

По словам министра, Президент Украины Виктор Янукович назначил нового руководителя Укргосреестра по представлению премьер-министра Николая Азарова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, на заседании правительства премьер Н.Азаров заявил, что инициирует освобождение от должности председателя Государственной регистрационной службы Л.Ефименко. “Я подал на освобождение от должности руководителя Укргосреестра, я также поручил вице-премьер-министру Вилкулу Александру Юрьевичу вместе с Минюстом и Минрегионстроем создать рабочую группу, которая должна в кратчайший срок устранить все проблемы и просчеты в организации этой работы”, - сказал Н.Азаров.

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Украинский банк реконструкции и развития планируют создавать с нуля

Правительство Украины на данном этапе рассматривает возможность создания украинского банка реконструкции и развития не на базе какого-либо из существующих банков, а как нового финансового учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в среду в Киеве министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

«Пока в первоначальном варианте как идея не рассматривается вопрос построения этого банка на базе одного из ныне существующих. Скорее всего, это будет с нуля», – сказал И.Прасолов.

Он отметил, что уставный фонд банка будет формироваться из средств госбюджета, которые впоследствии будут направляться на развитие проектов первостепенной значимости.

«Уставный фонд, конечно, будет формироваться прежде всего за счет бюджетных средств, а также за счет средств некоторых организаций, например, международных организаций, если они будут поддерживать эту идею», - сказал И.Прасолов.

При этом он отметил, что надежды на привлечение средств международных организаций пока невелики. «Мы себе даем отчет, что сейчас не очень хорошо на международных финансовых рынках. И мы, конечно, не ожидаем большой активности иностранных инвесторов в отношении этого банка. Поэтому мы на первом этапе будем рассчитывать преимущественно на свои силы», - сказал И.Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 10 января премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с ведущими экспертами-экономистами поддержал идею создания в Украине банка реконструкции и развития, а также государственного агентства по поддержке экспортно ориентированных отраслей в 2013 году.

«Создание банка реконструкции и развития – чрезвычайно актуальная для нас тема. Мы могли бы в 2013 году решить эту проблему. Или, например, агентство по содействию экспортно ориентированным отраслям и поддержке экспорта. Мы могли бы решить этот вопрос? Тоже могли бы», - подчеркнул Н.Азаров.

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"ДТЭК" покупает Vanco Ukraine

Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение крупнейшему энергохолдингу Украины «ДТЭК» на приобретение компании Vanco Ukraine (Британские Виргинские острова).

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте госоргана Сербии.

Согласно сообщению, соглашение о покупке компанией „DTEK Holdings Limited“ (зарегистрирована на Кипре) контрольного пакета акций Vanco Ukraine подписано 27 ноября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий выразил уверенность, что до конца года Украине удастся разрешить с компанией Vanсo вопрос по соглашению о разделе продукции (СРП), которая будет добываться на шельфе Черного моря.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska, которую контролируют в равных долях Vanco International, «ДТЭК», Shadowlight Investments Limited бизнесмена Евгения Новицкого, а также компания Integrum Technologies Limited.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska прекратили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры с целью мирного урегулирования спора по Соглашению о разделе продукции.

В июле 2011 года правительство обнародовало распоряжение от 11 апреля 2011 г. об одобрении Кабинетом министров Мирового соглашения между государством Украина и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции поручено определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения.

Кроме того, комиссии поручено после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма решения на согласованных условиях обеспечить внесение изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd согласно Мировому соглашению.

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S&P и Fitch присвоили выпуску евробондов Ferrexpo рейтинг «В»

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило ожидаемому выпуску пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл. горнорудной компании Ferrexpo, контролирующей Полтавский горно-обогатительный комбинат, рейтинг «В».

Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданном агентству УНИАН.

"Мы не ожидаем существенного увеличения общего долга компании в 2013году и присваиваем рейтинг "В" по ожидаемым пятилетним бондам на 500 млн долл.", - сообщается в докладе Standard&Poor’s.

В нем же сказано, что рейтинг возврата активов по евробондам был снижен до 3 с 4.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску евробондов Ferrexpo долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и краткосрочный РДЭ «B» со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

"Поступления от выпуска евробондов, как ожидается, будут использованы для финансирования программы капиталовложений и предоставят дополнительную ликвидность оборотного капитала", - говорится в докладе.

В Fitch сообщили, что итоговый рейтинг будет зависеть от получения окончательной информации о количестве евробондов и других данных.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo назвала организаторами выпуска евробондов банки Morgan Stanley и Credit Suisse, однако, время выпуска этих евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

За 9 месяцев 2012 года сократила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 191,198 млн долл.

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Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2012 году на уровне 0,2%

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2012 году составит 0,2%.

Такой прогноз содержится в проекте Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг., текст которого размещен на сайте министерства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в конце декабря 2012 года заявил, что рост ВВП по итогам года составит до 1%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Украина из-за нехватки денег хочет договориться о постепенной выплате долга ЕЭСУ

Украина из-за нехватки бюджетных средств должна постепенно выплачивать долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции министр юстиции Александр Лавринович, отвечая на вопросы журналистов.

“Это вопрос не ко мне. Я же не министр финансов и не председатель Национального банка, и не премьер-министр. Я не могу давать какие-либо гарантии. Есть решение суда, оно начало выполняться... Сегодня в государственном бюджете полная сумма для того, чтобы рассчитаться по этому решению и по всем остальным, сумма, которая предусмотрена на выполнение решения, недостаточная, поэтому, очевидно, этот процесс, скажем так, согласно договоренности, его выполнение будет растянуто во времени”, - сказал А.Лавринович.

Он также сообщил, что Украина уже перечислила России первый платеж на исполнение решения суда об обязательстве выплаты 3,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Госказначейство.

Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Ю.Тимошенко не выполнили гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставке корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь представитель ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются государственной гарантией, а ЕЭСУ не смогли выполнить поставку в полном объеме из-за давления со стороны государственных органов Украины.

19 сентября 2012 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров обжаловал данное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате долгов.

17 декабря 2012 года Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.

21 января Высший хозяйственный суд Украины оставил без удовлетворения кассацию на решение судов первой и второй инстанции, которыми Украина была обязана выплатить в интересах Министерства обороны РФ 3,1 млрд грн долга ЕЭСУ.

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Украина планирует в этом году стать лидером по добыче газа на Черном море

Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Государство Украина в 2013 году будет добывать больше всех в целом углеводородов на Черном море. Я имею в виду все страны этого бассейна», - сказал министр.

Также он напомнил, что Украина в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2%, или 118 млн куб. м, больше чем в 2011 году.

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ВВП Украины в прошлом квартале упал на 2,7%, в 2012 году вырос на 0,2%

Валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил - 1,4 трлн грн.

Ранее Госстат сообщал, что спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

В четвертом квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 4,7% (номинальный ВВП - 364,083 млрд грн), в целом за 2011 год - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Минфин в феврале планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на февраль, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

На аукционе 5 февраля инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

12 февраля на аукцион будут выставлены ОВГЗ со сроком обращения 1 и 3 года, а также 3-летние индексированные госбумаги.

На аукционе 19 февраля Минфин намерен предложить стандартные ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

На последнем, запланированном на 26 февраля аукционе, планируется продавать ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, 3-летние индексированные облигации, а также госбумаги номинированные в валюте сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин 29 января привлек в государственный бюджет 100,32 млн грн и 321,97 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 29 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,72 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 112,9 млрд грн, в собственности банков - 66,34 млрд грн, нерезидентов - 5,48 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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УНИАН