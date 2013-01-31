ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Минфин утвердил новые порядок и формы НДС-отчетности» пишет: соответствующий пакет подзаконных актов обнародован на сайте Верховной Рады…

http://delo.ua/businessman/minfin-utverdil-novye-porjadok-i-formy-nds-otchetnosti-196057/

* * *

Также «Дело» в публикации «10 крупнейших страховых выплат в Украине за 2012 год» пишет: прошлый год не стал рекордным по объемам компенсаций на страховом рынке. Максимальная выплата 2012-го составила 58,4 млн грн, в то время как в 2011 году один только пожар на складах «Эльдорадо» обошелся страховым компаниям в 91 млн грн.

http://delo.ua/finance/10-krupnejshih-strahovyh-vyplat-v-ukraine-za-2012-god-195979/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Снят с регистрации», в котором пишет: премьер-министр Николай Азаров раскритиковал новую процедуру регистрации прав на недвижимость. Обвинив Государственную регистрационную службу в некачественной подготовке реформы, премьер уволил главу ведомства Леонида Ефименко. Представители рынка недвижимости тоже недовольны новой процедурой - "очереди стали больше, услуги дороже, а нотариусы отказываются регистрировать сделки"…

http://www.kommersant.ua/doc/2116275

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ценным бумагам укажут направление», в котором пишет: торговцы, чтобы избежать уплаты акциза с операций с ценными бумагами, должны будут проводить минимум три сделки в день вместо одной. В противном случае не будет рассчитываться биржевой курс такой бумаги. Но определенный таким образом курс будет использоваться в течение двух месяцев. Впрочем, налогообложение части сделок новый механизм не охватывает. Для этого в правительстве уже готовят новые налоговые поправки…

http://www.kommersant.ua/doc/2116712

* * *

«Сегодня» в публикации «Украинцы наговорили по телефону на 52 миллиарда гривен» пишет: прибыль мобильных операторов и интернет-провайдеров растет…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincy-nagovorili-po-telefonu-na-52-milliarda-griven.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «В Украину ввозят дорогие картины под видом огурцов» пишет: издание разобралось в схеме транспортировки в нашу страну контрабандных товаров…

http://www.segodnya.ua/ukraine/pod-sloem-ogurcov.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Чего не хватает Украине для победы над Газпромом...» пишет: тема «Нафтогаз» vs «Газпром» продолжает оставаться на пике внимания. Сейчас в ходу вопросы – откуда взялась цифра газового долга Киева перед Москвой, и что может помочь Украине одержать победу в газовом бою, если таковой состоится?..

http://economics.unian.net/rus/news/155414-chego-ne-hvataet-ukraine-dlya-pobedyi-nad-gazpromom.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «В 2014 году россияне получат социальные «энергопайки» пишет: социальную норму потребления электричества российское правительство решило вводить со следующего года. Кроме того, решено не делать общероссийских «энергопайков» - размер «льготного пакета» и цену сверхлимитной энергии будут определять региональные власти…

http://izvestia.ru/news/544006

* * *

«Ведомости» в публикации «Как будет функционировать столичная транспортная система» пишут: ГУП «Московский метрополитен» станет финансовым центром - он будет не только эмитировать все билеты на общественный транспорт, но и платить перевозчикам…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8582971/metro_zaplatit_avtobusu

(УНИАН)