Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле осуществит визит в Украину 7-8 февраля 2013 года для продолжения интенсивного диалога с Украиной.

Об этом Ш.Фюле сказал во время встречи с главой украинского внешнеполитического ведомства Леонидом Кожарой 30 января 2013 года в Брюсселе, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, сообщается, что стороны провели детальную и обстоятельную дискуссию по всем основным вопросам повестки дня отношений Украина-ЕС и внутренней политической и экономической ситуации в Украине.

Л.Кожара и Ш.Фюле коснулись также вопросов подготовки к Саммиту Украина-ЕС 25 февраля 2013 года, перспектив заключения Соглашения об ассоциации и достижения прогресса по критериям, определенным в декабрьском решении Совета ЕС по иностранным делам относительно Украины.

Министр иностранных дел Украины подтвердил преданность украинской власти общим с ЕС ценностям и готовность продолжить курс на осуществление реформ, направленных на укрепление демократии и верховенства права в Украине.

Комиссар Ш.Фюле подтвердил готовность осуществить визит в Украину 7-8 февраля 2013 года для продолжения интенсивного диалога с Украиной.

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