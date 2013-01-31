Россия хочет экономическим шантажом вынудить Украину вступить в ТС - польский эксперт

Варшава. Российские власти хотят использовать сложное нынешнее экономическое положение Украины для того, чтобы вынудить ее отказаться от интеграции с Европейским союзом и присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Беларусью.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал аналитик польского Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Войчех Кононьчук, комментируя выставленный российским "Газпромом" счет на 7 млрд долл. за не отобранный Украиной в прошлом году российский газ.

"Вопрос оплаты газа, не отобранного "Нафтогазом", является ключевым инструментом России для усиления своей позиции в дальнейших переговорах с Украиной. Москва рассчитывает, что таким образом вынудит Киев пойти на ожидаемые уступки, в том числе и в первую очередь добиться вступления Украины в Таможенный союз", - отметил аналитик, назвав эту цель сегодня самой важной для России.

Польский эксперт не исключил возможности, что российские власти в ближайшее время могут ввести таможенные пошлины на ряд украинских товаров, что еще больше ухудшит экономическое положение Украины, которой в текущем году предстоит выплата рекордных около 10 млрд долл. внешних долгов.

В.Кононьчук назвал маловероятным прекращение газовых поставок в Украину из-за спора о не отобранном в прошлом году российском топливе, заметив, что стороны имеют равные шансы на отстаивания своей правоты в Международном арбитражном суде.

Эксперт напомнил, что "Нафтогаз Украины" купил у "Газпрома" 24,9 млрд кубометров газа, а еще 8 млрд кубометров приобрела компания Ostchem Holding, что вместе покрывает минимальный объем, который обязана купить Украина у россиян согласно подписанному в 2009 году контракту - 33 млрд кубометров газа.

"Российский концерн считает, что "Нафтогаз" должен купить по крайней мере 41,6 млрд газа... В результате "Газпром" выставил счет на 7 млрд долл. за не отобранные 16,7 млрд кубометров", - отметил аналитик.

Эксперт также напомнил, что Киев намерен и дальше ограничивать покупку дорого российского топлива, что приведет к усилению конфликта, заметив в то же время, что стороны вряд ли заинтересованы, чтобы он был разрешен в международном суде.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 января, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина, с юридической точки зрения, выполнила все обязательства перед российским газовым монополистом «Газпромом».

«Украина, с юридической точки зрения, выполнила все обязательства. Счет выставлен за тот объем газа, который Украина не закупала», - сказал министр.

Он также сообщил, что сейчас вопрос выставленного «Газпромом» счета прорабатывается с юристами и в скором времени министерство представит свою позицию на этот счет.

Напомним, что 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

Эксперты считают, что претензии российского газового монополиста «Газпрома», требующего от компании «Нафтогаз Украины» 7 млрд долларов за недобор в 2012 году минимального годового объема газа, заставят Украину впервые в современной истории прибегнуть к защите своих интересов в Стокгольмском арбитражном суде.

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