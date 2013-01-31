Анонс на 1 февраля

* Состоится расширенная Коллегия Министерства социальной политики Украины на тему: «Стратегические приоритеты и актуальные проблемы социальной политики государства». Подход к СМИ министра социальной политики Украины Наталии Королевской состоится по завершению коллегии.

* Пресс-конференция на тему: "Результаты борьбы с киберпреступностью в Украине. Статистическая информация 2012-2013 гг. Тенденции и рекомендации для клиентов". Организатор: Украинская Межбанковская Ассоциация членов платежных систем ЕМА и Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Украины. Участники: Олеся Данильченко, руководитель Межбанковского Форума безопасности расчетов с платежными карточками; Олег Матата, начальник управления информационной безопасности коммерческого банка; Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" и др.

* Начнется экспертная дискуссия на тему: «Внутренние и внешние факторы влияния на интеграцию Украины в Таможенный Союз». Участники: зам.директора Института стран СНГ В.Жарихин, зам.директора РІСІ Т.Гузенкова, украинские политические эксперты Р.Ищенко, В.Пироженко, В.Корнилов, С.Толстов.

* Пресс-конференция на тему: «Смогут украинцы ездить за границу без виз по биометрическим паспортам?». Участники: Сергей Таран, директор международно института демократий, Ирина Сушко, эксперт миграционной политики.

* Состоится торжественная церемония подведения итогов новогоднего проекта УДПП "Укрпочта" сезона 2012/13 - "Резиденция Деда Мороза". В рамках мероприятия запланирована пресс-конференция с участием вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула. На мероприятии будут присутствовать представители власти и руководство «Укрпочты».

* Пресс-конференция на тему: "Итоги недели. Перспективы сотрудничества Украины и МВФ". Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

* Пресс-конференция лидера Компартии Украины Петра Симоненко на тему: «Экспансия Shell в Украине: миф об энергонезависимости и реальность экологической катастрофы».

* Пресс-конференция на тему: «Зачем выносить супермаркеты за пределы городов?». Участники: зам.директора компании GFK Глеб Вышинский, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, представители Министерства экономического развития и торговли Украины и Управления торговли Департамента промышленности КГГА.

* Круглый стол на тему: «Село будущего: пути реформирования молочного животноводства в Украине». Приглашены: Юрий Гусев, директор департамента национальных проектов Госинвестпроекта, Алена Кулик, руководитель управления сельским хозяйством Харьковской ОГА, Андрей Гетя, директор департамента животноводства Минагрополитики и продовольствия, Вадим Чагаровский, председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Украины; Джон Шморгун, президент аграрной компании Harmelia; Елизавета Святкивская, эксперт аграрных рынков Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Василий Белозерских, руководитель отдела по поддержке сельского хозяйства ПАО «КредиАгриколь Банк» (CreditAgricole) и др.

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