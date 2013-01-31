Кабмин утвердил Порядок ведения Реестра административных услуг

Кабинет министров утвердил Порядок ведения Реестра административных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление правительство приняло 30 января 2013 года.

В пресс-службе отметили, что основной целью документа является создание единой компьютерной базы данных (Реестра) административных услуг, которые предоставляются в соответствии с законом субъектами предоставления административных услуг.

Реестр административных услуг – это единая информационная компьютерная база данных об административных услугах, которая дает возможность гражданам и субъектам ведения хозяйства получить информацию о перечне административных услуг; об органах, которые предоставляют такие услуги; о размере платы (в случае предоставления услуги на платной основе); о правовых основаниях для предоставления услуг.

Правительственным постановлением также устанавливаются сроки сбора и размещения информации об административных услугах в Реестре.

Принятие настоящего нормативно-правового акта даст возможность реализовать основные принципы государственной политики в сфере предоставления административных услуг в части обеспечения открытости и прозрачности информации о предоставлении административных услуг, свободного доступа к ней, а также создать систему мониторинга административных услуг.

Кроме того, постановлением предусматривается признать утратившим действие постановление Кабинета министров Украины от 05.12.2011 № 1274 «О Реестре административных услуг», которым утверждено Положение о Реестре административных услуг.