ТОП-10 (31 января)

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на претензию в 7 млрд долл.

Страны ЗСТ СНГ начали переговоры о транзите трубопроводным транспортом

Украинцы задолжали за комуслуги почти 13 млрд грн

«Уголь Украины» привлечет у «Сбербанка России» кредит на 5,405 млн долл

«Центрэнерго» привлек у «Ощадбанка» 414 млн грн кредитных средств

Экс-глава Аграрного фонда возглавил зерновую корпорацию

Налог на недвижимость распространяется на застройщиков жилья, разъясняет Миндоходов

Миссия МВФ в ближайшую неделю обсудит с руководством Украины широкий круг вопросов

Украина еще не начала переговоры по пересмотру пошлин, поскольку изучает заявки членов ВТО

«Укртрансгаз» за реконструкцию компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз» заплатит 51 млн евро

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«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на претензию в 7 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отправила российскому газовому монополисту «Газпром» ответ на предъявленный счет в размере 7 млрд долл., сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«30 января 2013 года компания «Нафтогаз Украины» направила ответ ОАО «Газпром». Все вопросы, связанные с выполнением контракта, будут решаться в соответствии с его условиями», - сказано в сообщении.

В то же время, в сообщении пресс-службы НАКа не конкретизировано - в чем, собственно, заключается суть ответа.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

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Страны ЗСТ СНГ начали переговоры о транзите трубопроводным транспортом

Страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

Первое заседание рабочей группы по обсуждению этого вопроса, сообщил источник, состоялось в конце ноября 2012 года. Следующее назначено на февраль.

В работе по подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, отметил собеседник агентства, принимают участие все страны - члены ЗСТ СНГ.

Как сообщал УНИАН, согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы Договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления Договора в силу.

Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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Украинцы задолжали за комуслуги почти 13 млрд грн

Жители Украины в январе-декабре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составляет 96,6% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой, Закарпатской, Житомирской областях и в Киеве (101-98,7%), самый низкий – в Киевской, Тернопольской, Черновицкой и Луганской областях (92,9-94,7% соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в декабре т.г. увеличились на 11,7% по сравнению с декабрем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 539 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2012 года увеличилась на 8,5% по сравнению с ноябрем 2012 года и на конец декабря т.г. составила 12 млрд 680,4 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины.

В частности, в декабре задолженность за три и более месяца имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 28,5% владельцев лицевых счетов, за вывоз бытовых отходов – 19%, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 21,1%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,3%, за газоснабжение – 17,4%.

В январе-декабре т.г. население уплатило за электроэнергию 10 млрд 279,2 млн грн, что составляет 142,1% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов самый высокий уровень оплаты за электроснабжение, с учетом погашения долгов за предыдущие периоды, наблюдался в Севастополе, Херсонской, Одесской и Закарпатской областях (216,4-204,8%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (80,1-95,3%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец декабря 2012 года составила 3 млрд 003 млн грн.

В январе-декабре 2012 г. население Украины заключило 69,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 197,3 млн грн, а сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 164,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, жители Украины в 2011 году уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 35,8 млрд грн, что составляет 97,8% от начисленных за этот период сумм.

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«Уголь Украины» привлечет у «Сбербанка России» кредит на 5,405 млн долл

Оператор оптового рынка угольной продукции государственное предприятие «Уголь Украины» привлечет у «Дочернего банка Сбербанка России» кредит в размере 5,405 млн долл.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, средства привлекаются сроком на один год.

Акцепт предложений состоялся 29 января 2013 года, конечный срок заключения договора — 28 февраля 2013 года

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает правительству ликвидировать государственное предприятие «Уголь Украины» до конца 2016 года.

Согласно проекту, с августа текущего года Минэнергоугля обязано было разработать механизм выполнения участниками оптового рынка угольной продукции финансовых обязательств перед «Углем Украины», а начиная с четвертого квартала этого года по аналогичный период 2014 года данные обязательства должны быть выполнены.

Оптимизацию структуры «Угля Украины» в министерстве наметили на январь 2015 года, упорядочивание имущественных и финансовых вопросов предприятия – на апрель этого же года.

При этом приказ о ликвидации «Угля Украины» Минэнергоугля предлагает издать в мае 2015 года, а завершить процесс ликвидации – до конца 2016 года.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

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«Центрэнерго» привлек у «Ощадбанка» 414 млн грн кредитных средств

Энергетическая компания «Центрэнерго» привлекла у государственного «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 414 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания привлекла две кредитные линии с лимитами 364 млн грн и 50 млн грн сроком на один год.

Дата подписания договора — 25 января 2013 год.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года компания «Центрэнерго» взяла кредит у «Ощадбанка» на сумму 489 млн грн для реконструкции энергоблока №2 Трипольской ТЭС.

Государственная энергокомпания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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Экс-глава Аграрного фонда возглавил зерновую корпорацию

Бывший руководитель Аграрного фонда Украины Игорь Якубович возглавил Государственную продовольственно-зерновую корпорацию и сегодня, 31 января, был представлен коллективу корпорации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Представлял И.Якубовича первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Перед корпорацией стоят серьезные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности страны. Мы также надеемся, что корпорация увеличит свое присутствие на зерновом рынке Украины», - цитирует пресс-служба И.Бисюка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 30 января уволил Игоря Якубовича с должности главы Аграрного фонда и назначил на этот пост Александра Кирюка.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

Аграрный фонд создан постановлением правительства №543 от 6 июля 2005 года. Аграрный фонд выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Налог на недвижимость распространяется на застройщиков жилья, разъясняет Миндоходов

Согласно действующему законодательству застройщики жилья, в чьей собственности оно находится полностью или частично, являются плательщиками налога на недвижимость до момента полного перехода прав собственности на эту недвижимость другому собственнику.

Соответствующее разъяснение предоставило Министерство доходов и сборов Украины по просьбе УНИАН.

«Базой налогообложения является жилая площадь объектов жилой недвижимости. Если недвижимость является собственностью юридических лиц, они сами рассчитывают базу налогообложения, исходя из жилой площади объекта налогообложения на основе документов, подтверждающих право собственности на такой объект. И потому юридическое лицо – застройщик, являющийся на начало налогового периода собственником построенных им жилых объектов, является плательщиком налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», – сказано в разъяснении министерства.

В нем же сказано, что в случае смены собственника налог на недвижимость начисляется с 1 января отчетного года до начала месяца, в котором произошла смена собственника.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступила в силу норма Налогового кодекса о налогообложении жилой недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов. Налогом облагаются дома, пристройки к ним, жилые дома усадебного типа, квартиры и коттеджи, а также комнаты в многосемейных квартирах.

При этом 31 января – последний день подачи налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в 2013 году для юридических лиц. Налогоплательщики – юридические лица самостоятельно вычисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и подают декларации по месторасположению объекта налогообложения. При этом в декларации годовая сумма налога разбивается на кварталы равными частями.

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Миссия МВФ в ближайшую неделю обсудит с руководством Украины широкий круг вопросов

Миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Киев 29 января, намерена в ближайшую неделю обсудить с украинскими властями широкий круг экономический вопросов.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, миссия готова обсуждать широкий круг экономических вопросов с целью обновить имеющиеся данные и определить дальнейшие пути сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, 29 января прибыла с визитом в Украину, где будет находиться по 12 февраля. Основной темой переговоров является новая программа сотрудничества с Фондом.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Вместе с тем, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов 30 января заявил, что по итогам работы миссии Международного валютного фонда в Украине не ожидается подписания новой программы сотрудничества.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Напомним также, что в середине декабря 2012 года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.

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Украина еще не начала переговоры по пересмотру пошлин, поскольку изучает заявки членов ВТО

Украина на сегодняшний день еще не начала переговоры по пересмотру размера действующих пошлин при взаимной торговле со странами членами Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку Министерство экономического развития и торговли продолжает изучать и анализировать запросы, поступившие для участия в переговоров от 32 стран.

Об этом УНИАН сообщили в Минэкономразвития и торговли.

По последним данным, на переговоры получены заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.

Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение 2-х месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

29 ноября 2012 года страны-участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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«Укртрансгаз» за реконструкцию компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз» заплатит 51 млн евро

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, заплатит немецкому концерну Ferrostaal Industrieanlagen GmbH 51,369 млн евро за реконструкцию компрессорной станции «Бар» магистрального газопровода «Союз».

Об этом говорится в сообщении компании «Укртрансгаз» на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, реализация проекта по реконструкции компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз» проводится с использованием заемных средств Deutsche Bank AG.

Тендер проводится по процедуре закупки у одного участника.

Как сообщал УНИАН, 28 января премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, которая с лета 2012 года принимает участие в модернизации ГТС, поблагодарил Германию за поддержку модернизации украинской газотранспортной системы.

2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз».

Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции «Бар» (Винницкая обл.) магистрального газопровода «Союз».

Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

11 декабря 2012 года «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-госграница) построен во времена СССР в 1975-1978 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода составляет 26 млрд кубометров в год, проектное давление - 7,5 МПа; длина по территории Украины - 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций. Компрессорная станция «Бар» газопровода «Союз» была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.

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