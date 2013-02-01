Янукович наградил руководителя администрации Президента России орденом «За заслуги»

Президент Украины Виктор Янукович наградил руководителя администрации Президента Российской Федерации Владимира Путина орденом "За заслуги". Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. В указе, в частности, отмечается, что Сергей Иванов награжден орденом «За заслуги» I степени за выдающийся личный вклад в развитие украинской-российских межгосударственных отношений. Читайте также: Путин выставил счет за газ, чтобы получить контроль над ГТС– российский эксперт Счет от «Газпрома» - неудачная демонстрация укрощения Украины

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter