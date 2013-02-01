Янукович наградил руководителя администрации Президента России орденом «За заслуги»

08:35, 01 февраля 2013
Разное
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Президент Украины Виктор Янукович наградил руководителя администрации Президента Российской Федерации Владимира Путина орденом "За заслуги".

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В указе, в частности, отмечается, что Сергей Иванов награжден орденом «За заслуги» I степени за выдающийся личный вклад в развитие украинской-российских межгосударственных отношений.

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