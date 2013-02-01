ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Курс гривны сдерживается до марта - Ernst&Young» пишет: в Украине девальвация сдерживается до марта для недопущения повышения стоимости погашения долгов, говорится в обзоре Ernst&Young…

http://delo.ua/finance/kurs-grivny-sderzhivaetsja-do-marta-ernstyoung-196173/

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Также «Дело» в публикации «Экспрессы Hyundai ломаться больше не будут - глава УЖСК» пишет: председатель компании, занимающейся перевозками пассажиров экспрессами Hyundai и Skoda, уверил, что после модернизации Hyundai больше ломаться в Украине не будет…

http://delo.ua/business/ekspressy-hyundai-lomatsja-bolshe-ne-budut-glava-uzhsk-196163/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Морской сбой», в котором пишет: вопреки заключенному между Минагрополитики и крупнейшими участниками зернового рынка меморандуму о самоограничении экспорта пшеницы попытки вывоза зерновых из Украины продолжаются. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк заявил, что сейчас в портах Николаева и Херсона идет погрузка зерна на два судна. Участники рынка ожидают, что чиновники предпримут максимум усилий, чтобы не выпустить их из страны, поскольку в противном случае министерство потеряет контроль над ситуацией. По мнению юристов, шансы на обжалование действий властей практически равны нулю…

http://www.kommersant.ua/doc/2117399

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина потребует доступа к российской газотранспортной системе», в котором пишет: Украина попытается договориться с Россией о свободном транзите среднеазиатского газа. Переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшее время, заявил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, СНГ и странами ЕврАзЭС Валерий Мунтиян…

http://www.kommersant.ua/doc/2117630

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«Сегодня» в публикации «Налог на недвижимость предлагают привязать к цене квартиры» пишет: базой для налогообложения недвижимости должна быть ее стоимость, а не количество квадратных метров, считает президент Союза специалистов по недвижимости Александр Рубанов…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Nalog-na-nedvizhimost-predloagayut-privyazat-k-cene-kvartir.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинские банки стали неплохо зарабатывать» пишет: украинская банковская система восстанавливается даже в условиях падения реального ВВП, которое длится уже два квартала подряд…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Ukrainskie-banki-stali-neploho-zarabatyvat.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Шахты - на приватизацию, горняки - на вымирание» пишет: Украина продолжает освобождаться от неподъемных для нищего бюджета активов. Впереди – приватизация и активная передача в концессию угольных предприятий. Эксперты предупреждают: если эти процессы приведут к деградации угольных регионов, социальный взрыв неминуем...

http://economics.unian.net/rus/news/155632-shahtyi-na-privatizatsiyu-gornyaki-na-vyimiranie.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Роскосмос заработал на корейских запусках почти 200 млн долларов» пишет: из трех запусков корейской ракеты KSLV успехом закончился только один - последний…

http://izvestia.ru/news/544102

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«Ведомости» в публикации «Портфель российской ипотеки превысил 2 трлн руб.» пишут: из них почти половина денег приходится на Сбербанк. Но, несмотря на астрономические суммы, в год ипотеку берет менее 1 млн россиян…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/8634151/ipotechnye_trilliony

(УНИАН)